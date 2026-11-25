SP-Nationalrat Fabian Molina trifft mit Krücken in Bern ein. Nach einem Achillessehnenriss während der Theaterprobe zur Wintersession 2024 operiert er sich und plant die Rückkehr.

Der Schwyzer SP-Nationalrat Fabian Molina trifft nächste Woche mit Krücken im Bundeshaus in Bern ein. Die verletzungsgeschachtelte Anreise ist notwendig, da der 36-Jährige sich bei einer Theaterprobe eine verheerende Verletzung zugezogen hat, die ihn für mehrere Wochen lahmlegen wird. Molina wird die laufende Wintersession der Schweizer Parlamentarier mit Gehhilfen bestreiten, obwohl sein eigentliches Engagement im Theater im Vordergrund stand. Die Verletzung betrifft direkt seine Mobilität, doch er zeigt sich entschlossen, seine parlamentarischen Pflichten zu erfüllen.

Achillessehnenriss bei Theaterprobe

Die Ursache für das aktuelle gesundheitliche Problem liegt weit entfernt von politischen Debatten. Molina hat sich den Riss der Achillessehne bei einer Tanzprobe für das Theaterstück "Das mit den drei Herzen" zugezogen. Bei diesem Vorfall habe er einen deutlichen Knall im Fuss gehört, was auf die akute Zerrung der Sehne hinwies. Die Verletzung erlaubte zunächst keine normale Fortbewegung, was die Vorbereitung auf die politische Session im Bund in Bern abrupt unterbrach. Molina teilte die Details des Vorfalls über seine Instagram-Accounts mit der Öffentlichkeit und betonte den plötzlichen Charakter des Unfalls.

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Operativer Eingriff und Prognose

Die medizinische Versorgung erfolgte zügig. Mittlerweile wurde der SP-Nationalrat operiert, um die geschädigte Sehne zu reparieren. Nach Angaben des Patienten sei "alles wieder geflickt", was auf einen erfolgreichen chirurgischen Eingriff hindeutet. Trotz der Operation und der notwendigen Genesungszeit ist eine Rückkehr an den Arbeitsplatz geplant. Laut Berichten der Zeitung "20 Minuten" werde Molina "an Stöcken" an der nächste Woche beginnenden Wintersession teilnehmen können. Diese Aussage bestätigt, dass er nicht vollständig ausfällt, sondern angepasste Hilfsmittel nutzen wird.

Solidarität mit New Yorker Bürgermeister

Die besondere Situation hat Molina veranlasst, sich mit anderen Politikern auszutauschen, die ähnliche körperliche challenges bewältigen müssen. Er zeigt sich schon wieder zu Witzen aufgelegt, was auf seine positive Einstellung zur Genesung hindeutet. "Ich fühle mit dir", schreibt er an New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani. Dieser hat sich - genau wie Molina - die Achillessehne gerissen. Die Nennung dieses Vergleichs zeigt eine internationale Solidarität unter Politikern, die durch Sport- oder Freizeitverletzungen temporär in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Es unterstreicht, dass solche Verletzungen keine Seltenheit sind und oft unerwartet im Alltag auftreten.

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Auswirkungen auf die Parlamentstätigkeit

Die Anwesenheit mit Krücken im Bundeshaus wird die visuelle Darstellung der politischen Landschaft in Bern verändern. Molina muss seine Mobilität anpassen, um von den Debattenkammern zu den Ausschusssitzungen zu gelangen. Die Wintersession ist eine der wichtigsten Phasen der legislativen Arbeit, in der wichtige Gesetzesentwürfe diskutiert und verabschiedet werden. Durch seine Teilnahme mit Gehhilfen signalisiert Molina, dass er die Priorität seiner Rolle als Nationalrat auch bei gesundheitlichen Einschränkungen aufrechterhält. Die Medien berichten aktuell über diese besondere Form der Arbeitsfähigkeit, die oft als ungewöhnlich wahrgenommen wird.

Zukünftige Genesung und beruflicher Alltag

Bis Molina vollständig genesen ist, wird der Einsatz von Krücken oder Stöcken erforderlich sein. Die genaue Dauer der Rehabilitation liegt bei den medizinischen Betreuern, doch der Fokus liegt auf der raschen Rückkehr zum normalen Gangbild. Parallel dazu muss er seine politischen Aufgaben im Parlament wahrnehmen, was eine Anpassung der täglichen Routinen erfordert. Die Theaterprobe, die zur Verletzung führte, ist vorerst pausiert, bis der Nationalrat wieder voll belastbar ist. Die öffentliche Aufmerksamkeit auf seine Gesundheit wird voraussichtlich anhalten, solange er mit Gehhilfen im Bild ist. Die Situation bleibt vorerst stabil, mit dem Ziel der kompletten Genesung ohne Folgeprobleme.