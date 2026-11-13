FAA verordnet nationalen Abflugstopp nach Kommunikationsproblemen

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat am 13. November einen landesweiten Ground Stop angeordnet. Grund sind schwere Kommunikationsausfälle, die den gesamten Abflugverkehr vorübergehend lahmlegen.

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat am Freitagnachmittag, dem 13. November, eine außergewöhnliche Maßnahme ergriffen, die den zivilen Luftverkehr in den Vereinigten Staaten weitgehend zum Erliegen bringt. Kurz vor 16 Uhr Ortszeit gab die Bundesbehörde bekannt, dass ein landesweiter Abflugstopp, fachsprachlich als Ground Stop bezeichnet, bis auf Weiteres in Kraft tritt. Diese Anordnung betrifft jeglichen abfliegenden Flugverkehr, der vorübergehend am Boden verbleiben muss, um potenzielle Sicherheitsrisiken auszuschließen. Ankommende internationale Flüge werden dabei von Fall zu Fall geprüft und individuell geregelt, während der Abflugverkehr komplett blockiert ist.

Kommunikationsprobleme als Auslöser

Der Vorfall begann zunächst mit regionalen Störungen im Raum Chicago, wo die Federal Aviation Administration von schwerwiegenden Kommunikationsproblemen bei der Flugsicherung sprach. Zuvor war in der Region der Flugverkehr vorübergehend eingestellt worden, wobei zunächst ein technischer Anlagenausfall als Grund genannt wurde. Kurze Zeit später weitete sich die Lage jedoch drastisch aus, als die Behörde am 13. November die umfassendere Maßnahme des nationalen Ground Stops ankündigte. Als offizielle Begründung nannten die Verantwortliche außergewöhnliche Umstände und Sicherheitsgründe, die eine sofortige Reaktion des Luftfahrtregulators erforderlich machten.

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Technische Ursachen und Regierungsstellung

Laut einer Erklärung der Behörde soll der gesamte abfliegende Verkehr solange am Boden bleiben, bis die Lage geklärt ist. Der US-Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, dass aktuelle Technikfachleute der Federal Aviation Administration den Vorfall intensiv untersuchen. Aus Regierungsquellen wurde zudem verlautbart, dass es sich bei dem Vorfall nicht um kriminelle Handlungen handele, sondern ausschließlich um technische Probleme. Diese Einschätzung soll Entwarnung für Bürger geben, die sich Sorgen um eine mögliche Bedrohungslage machten, da die Behörde die Ursache eindeutig im technischen Bereich verortet.

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Vergleichbare Maßnahmen in der Geschichte

Die Federal Aviation Administration hat eine solche umfassende Sperrmaßnahme bereits in der Vergangenheit ergriffen, obwohl sie sehr ungewöhnlich ist. Unter anderem ordnete die Behörde einen ähnlichen Abflugstopp bereits im November 2023 an. Historisch bedeutender ist jedoch der Vergleich mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, als der gesamte zivile Flugverkehr im US-Luftraum eingestellt wurde. Damals wurden sogar Flugzeuge, die sich bereits in der Luft befanden, angewiesen, auf den nächstgelegenen verfügbaren Flughäfen zu landen, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Auswirkungen auf den Luftverkehr

Durch die Anordnung der Federal Aviation Administration entsteht ein massiver Stau im Luftverkehr, der erhebliche Auswirkungen auf Passagiere und Airlines hat. Da sämtliche abfliegende Flugzeuge bis auf Weiteres am Boden bleiben müssen, sind umfangreiche Verschiebungen und Absagen der Flüge unvermeidbar. Die Behörden behalten sich vor, die Situation fortlaufend zu bewerten und den Abflugverkehr wieder freizugeben, sobald die technischen Probleme behoben sind und die Sicherheitslage eine normale Aufnahme des Betriebs erlaubt. Bis dahin gilt die strenge Anweisung des Ground Stops für das gesamte betroffene Land.