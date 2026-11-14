FAA Flugstopp USA: Router-Überlastung führt zu Chaos

Ein landesweiter Startstopp der FAA nach Router-Überlastung hat Tausende Flüge gestrichen. Verkehrsminister Duffy fordert 50 Milliarden Dollar für die Modernisierung der Flugsicherung.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA verhängte am Freitagabend in Ortszeit ein umfassendes landesweites Startverbot, welches die zivile Luftfahrt im gesamten Staatsgebiet lahmlegte. Dieser massive Eingriff in den Flugverkehr wurde erst nach rund vier Stunden wieder aufgehoben, nachdem die kritische Situation durch eine technische Störung der Kommunikationssysteme ausgelöst worden war. Vor der Aufhebung des Stops hatten sich bereits Tausende Flüge gestrichen und zahlreiche weitere Verspätungen angehäuft, während Zehntausende Passagiere an den Flughäfen im Wartestadium verblieben.

Technische Ursache und Systemausfall

Verkehrsminister Sean Duffy rechnete explizit damit, dass es einige Zeit dauern werde, bis sich der Flugverkehr vollständig normalisiere. Unter anderem müsse zunächst geklärt werden, ob genügend Besatzungen für die nun wieder geplanten Flüge zur Verfügung stünden, da viele Crews bereits die Schichtgrenze erreicht hatten. Bereits gestartete Maschinen durften während des Stopps weiterhin landen, was jedoch zu komplexen Manövern an den Zielflughäfen führte. Das Verkehrsministerium ging von einer rein technischen Ursache aus und schloss jegliche böswillige Absicht aus.

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Kein Angriff, sondern Netzüberlastung

Der Minister für Innere Sicherheit, Markwayne Mullin, stellte klar, dass es derzeit keine Hinweise auf einen böswilligen Angriff oder terroristische Motive gebe. Nach bisherigen Erkenntnissen handele es sich bei dem Vorfall um eine massive Störung in der Telekommunikationsinfrastruktur der Flugsicherung. Sean Duffy erklärte weiter, dass Router und andere wichtige Netzwerkgeräte durch extrem große Datenmengen überlastet worden seien. Diese Überlastung habe zu gravierenden Instabilitäten in der Kommunikation und in den Radarsystemen geführt, wobei ältere Technik betroffen gewesen sei.

Betroffenheit und internationale Verbindungen

Laut dem Flugdatendienst Flightradar24 fielen am Freitag mehr als 4700 Flüge aus, während weitere 10'000 Flüge signifikante Verspätungen erlitten. Die Auswirkungen erstreckten sich auch auf den internationalen Verkehr, wobei Verbindungen aus Europa und Kanada in die USA von den Fluggesellschaften gestrichen wurden. Einige Flüge von US-Küstenflughäfen erhielten zwar eine Startfreigabe, doch über ankommende internationale Maschinen wurde von Fall zu Fall entschieden. Auch für den darauffolgenden Samstag waren bereits rund 700 weitere Flüge gestrichen worden, was die langanhaltenden Folgen des Ausfalls verdeutlicht.

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Vergangene Vorfälle und mangelnde Infrastruktur

Der jüngste Ausfall ist Teil einer langen Serie technischer Probleme in der US-Flugsicherung, die auf veralteter Technik, Kommunikationsproblemen und einem Mangel an Fluglotsen beruht. Erst im September 2026 hatte die FAA den Flugverkehr an der US-Ostküste für rund acht Stunden eingeschränkt. Im Jahr 2025 führten mehrere Kommunikationsausfälle bei der Flugsicherung in Philadelphia und Dallas ebenfalls zu Tausenden Verspätungen und Flugausfällen. Zudem gab es im Januar 2023 einen Ausfall des Systems zur Übermittlung von Nachrichten an Piloten, der erstmals seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 einen landesweiten Flugstopp ausgelöst hatte.

Forderung nach Modernisierung und Investitionen

Der Kongress hatte bereits 2025 insgesamt 12.5 Milliarden Dollar für die Modernisierung der Infrastruktur bewilligt, was jedoch als nicht ausreichend angesehen wurde. Am Freitag, noch vor dem jüngsten Ausfall, forderten Verkehrsminister Sean Duffy und das Weiße Haus zusätzliche 30.1 Milliarden Dollar für die Erneuerung der Flughäfen und der Flugsicherung. Nach dem Vorfall erhöhte die Regierung ihre Forderung an den Kongress auf insgesamt 50 Milliarden Dollar. Das Geld soll unter anderem in neue Kommunikationssysteme, Computer und Kontrollzentren fließen, wobei mehrere große US-Fluggesellschaften diese zusätzlichen Investitionen unterstützen.