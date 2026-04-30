EZB belässt Leitzinsen unverändert – Inflationsdruck steigt

Trotz des Inflationsschubs durch die Eskalation im Nahen Osten hält die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Euroraum vorerst unverändert. Experten erwarten jedoch im Jahresverlauf Zinserhöhungen.

Die Europäische Zentralbank ( EZB ) hat sich entschieden, die Leitzinsen im Euroraum trotz des jüngsten Inflation sschubs, der durch die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten ausgelöst wurde, unverändert zu belassen.

Dieser Schritt, die siebte Zinsstabilitätsentscheidung in Folge, wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Der Einlagenzins, ein wichtiger Referenzwert für Banken und Sparer, verbleibt bei 2,0 Prozent. Diese Entscheidung spiegelt eine abwartende Haltung der EZB wider, die die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und die Auswirkungen des Konflikts auf die Inflation genau beobachtet. Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, betonte jedoch, dass die Tür für zukünftige Zinserhöhungen offen bleibe, sollten sich die Inflationserwartungen weiter verfestigen.

Die EZB steht vor der Herausforderung, die Inflation einzudämmen, ohne gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu gefährden. Die aktuelle Situation ist komplex, da der Ölpreisschock infolge der Konflikte im Nahen Osten die Teuerung im Euroraum deutlich angeheizt hat. Im April stiegen die Verbraucherpreise nach vorläufigen Schätzungen von Eurostat um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Finanzmärkte antizipieren bis zum Ende des Jahres drei Leitzinserhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte.

Die nächste Zinsentscheidung der EZB steht am 11. Juni an. Höhere Zinsen sollen die Inflation bekämpfen, indem sie Kredite verteuern und somit die Nachfrage bremsen. Gleichzeitig profitieren Sparer von steigenden Leitzinsen, sofern die Banken diese an ihre Kunden weitergeben.

Tatsächlich sind die Sparzinsen bereits gestiegen, da die Erwartung weiterer Zinserhöhungen die Banken dazu veranlasst, ihre Angebote anzupassen. Laut dem Vergleichsportal Verivox sind die Festgeldzinsen seit Beginn der aktuellen Krise so stark gestiegen wie seit 2023 nicht mehr. Anlagen mit einer Laufzeit von zwei Jahren erzielen im Durchschnitt 2,25 Prozent, der höchste Stand seit Anfang 2025.

Timo Halbe von Finanztip betont, dass die Zinswende beim Festgeld bereits angekommen ist und dies darauf hindeutet, dass Banken sich auf ein längerfristig höheres Zinsniveau einstellen. Die EZB muss jedoch sorgfältig abwägen, wie lange die aktuelle Situation andauert und ob es sich um einen vorübergehenden Energiepreisschock handelt oder ob die jüngste Teuerungswelle die gesamte Wirtschaft erfasst.

Die Hoffnung besteht weiterhin darauf, dass die USA und der Iran eine diplomatische Lösung finden können, um die Spannungen zu deeskalieren und die Energiepreise zu stabilisieren. Die EZB ist sich der Risiken bewusst, die mit einer verspäteten Reaktion auf eine mögliche neue Preiswelle verbunden sind. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 wurde die Notenbank kritisiert, den damaligen Preisanstieg lange unterschätzt zu haben.

Dies hat die EZB dazu veranlasst, in Zukunft proaktiver zu handeln und die Inflationsentwicklung genauer zu beobachten. Die aktuellen Konjunkturaussichten sind jedoch gedämpft. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet für das Euroraumwachstum in diesem Jahr lediglich 1,1 Prozent. Für Deutschlands Wirtschaft sieht es mit 0,8 Prozent noch schlechter aus.

Im ersten Quartal verzeichnete die Wirtschaft im Euroraum laut Eurostat ein geringes Wachstum. Die EZB muss daher eine Balance finden zwischen der Bekämpfung der Inflation und der Unterstützung des Wirtschaftswachstums. Lagarde mahnte die Politik zudem, fiskalische Notfallpakete als Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise zeitlich zu begrenzen. Sie betonte, dass Reformen wichtiger denn je seien, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken.

Die EZB wird ihre Geldpolitik weiterhin an den sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen anpassen und eng mit den Regierungen zusammenarbeiten, um die Stabilität des Euroraums zu gewährleisten. Die Herausforderungen sind groß, aber die EZB ist entschlossen, ihr Mandat zu erfüllen und die Preisstabilität zu sichern





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