Schwere Stürme und Überschwemmungen an der West- und Ostküste der USA führen zu Flugstreichungen, Stromausfällen und der Verschiebung der Thanksgiving-Parade in New York. Behörden warnen vor lebensgefährlichen Bedingungen und rufen den Notstand aus.

Ein schwerwiegendes und weitreichendes Wetterchaos hat die Vereinigten Staaten im Vorfeld des nationalen Erntedankfestes Thanksgiving in einen Zustand der Vorahnung und der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen versetzt.

Während Millionen von Amerikanern traditionell damit verbringen, zu ihren Familien und Freunden zu reisen, um das wichtigste Fest des Jahres zu feiern, werden die Feierlichkeiten nun maßgeblich durch extreme meteorologische Bedingungen überschattet. Die Natur hat ihren Tribut gefordert, indem sie an der Westküste im Bundesstaat Kalifornien sowie an der Ostküste nahe New York und Washington D.C. mit heftigen Stürmen, meterhohen Wellen und erheblichen Überschwemmungen aufwartet.

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Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass zahlreiche Verkehrsverbindungen unterbrochen wurden, Flüge gestrichen sind und wichtige öffentliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden müssen, was die bereits angespannte Lage zusätzlich belastet. Die Situation erinnert an die Herausforderungen, die Europa in der Zeit um die Weihnachtsfeiertage erlebt, wenn große Menschenmassen unterwegs sind und gleichzeitig extreme Witterungsbedingungen auftreten können. An der Westküste bei San Francisco waren die Auswirkungen des Sturms bereits am Vortag deutlich sichtbar.

Zerstörerische Monsterwellen und Pier-Schäden an der Westküste

Riesige Monsterwellen schlugen über die Ufermauern und überfluteten weite Teile der Küstengebiete. In der Nähe von San Francisco, speziell im Küstenort Pacifica, brach ein Teil eines Holzpiers, der aufgrund von Baufälligkeit bereits gesperrt war, vollständig in den Pazifik. Diese Zerstörung verdeutlicht die enorme Kraft der Natur in diesem Szenario. Die Behörden haben Anwohner und auch Schaulustige eindringlich gewarnt, einen sicheren Abstand zu den Flutzonen einzuhalten, da die Gefahr von weiteren Strukturschäden und Personenverletzungen bestand.

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Viele Strände wurden geschlossen, darunter auch die bei Touristen sehr beliebte Hafenpromenade in San Francisco, die zeitweise wegen des hohen Hochwassers nicht betreten werden durfte. Die ungewöhnlich hohen Flutwasserstände verschärften die Lage zusätzlich. Der Bürgermeister von San Francisco, Daniel Lurie, bot der Bevölkerung aktiv Sandsäcke an, um ihre Häuser gegen Überflutung zu schützen, und rief eindringlich dazu auf, unnötige Reisen zu unterlassen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.

Die Infrastruktur war bereits jetzt beschädigt, was die Planung von Notdiensten und Reparaturen erschwerte. Auch an der Ostküste wappnet sich die Bevölkerung gegen den herannahenden Sturm. Im Bundesstaat New Jersey wird mit großflächigen Stromausfällen gerechnet, die potenziell bis zum Ende des Wochenendes andauern könnten. Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, hat die Bevölkerung aufgefordert, wenn möglich bereits am Tag vor Thanksgiving zu reisen, da die Stürme am Feiertag selbst noch heftiger ausfallen könnten.

Notstand in New Jersey und Warnungen für Washington

Es werden viele Straßensperrungen und Umleitungen erwartet, weshalb sie für den gesamten Bundesstaat den Notstand ausgerufen hat, um im Notfall schneller Hilfe aktivieren zu können. Auch in der US-Hauptstadt Washington wurden Bewohner in Warnmeldungen aufgefordert, an bestimmten Bereichen der Flussufer-Promenade am Potomac besonders vorsichtig zu sein.

In der Millionenmetropole New York warnte Bürgermeister Zohran Mamdani die Bewohner vor Überschwemmungen an der Küste und erklärte auf der Plattform X, dass der Höhepunkt des Sturms voraussichtlich am Nachmittag bis spätabends am Thanksgiving-Tag erwartet werde. Er warnte Autofahrer explizit davor, durch überflutete Straßen zu fahren, da Windböen Bäume und Stromleitungen zum Einsturz bringen könnten.

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Dies führte zur vorsorglichen Verschiebung der berühmten Macy's Thanksgiving Day Parade auf den Samstag, da Ballons bei Windböen von mehr als 55 Kilometern pro Stunde nicht aufsteigen dürfen. Für Donnerstag wurden Windböen von 80 bis 97 Kilometern pro Stunde vorhergesagt, was die Durchführung der Parade mit ihren riesigen Helium-Luftballons unmöglich macht.

Verschiebung der Macy's Thanksgiving Day Parade wegen Wind

Die Parade, die ursprünglich 1924 als Macy's Christmas Parade begann und seit 1927 die charakteristischen Riesenballons nutzt, steht damit vor einer logistischen und sicherheitstechnischen Neuplanung, während die Gesellschaft im Inneren der Häuser bleibt und auf bessere Wetterbedingungen hofft.