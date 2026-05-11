Extremsportler Arda Saatçi scheitert an Ziel von 600 km in 96 Stunden

Mega-Challenge gescheitert: Extremsportler Arda Saatçi (28) verfehlt sein Ziel von 600 Kilometern in 96 Stunden - aufgeben kommt aber nicht infrage. Nach 123 Stunden und 600 Kilometer erreichte Arda Saatçi am Santa Monica Pier nahe Los Angeles.

Er hatte unglaubliche 600 Kilometer am Stück zurückgelegt. Er hatte großes Glück und überlebte die härtesten Bedingungen in Bezug auf Temperatur und körperliche Last. Seine Startzeitpunkt war am 5. Mai im Badwater Basin im Death Valley in Kalifornien.

Seine Route führte über den Asphalt, die Wüsten und Abschnitte der historischen Route 66 hinweg, von Death Valley bis zum Pazifik. Seine Idee war, in 96 Stunden und 600 Kilometern vom Death Valley nach LA laufen zu sollen. Sein Team begleitete ihn rund um die Uhr und Filming alle Schritte des Mammut-Laufs.





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