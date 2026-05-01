Extremer Trockenheits-April in der Schweiz: Neuer Rekord für Sonnenschein

Der April 2024 war in der Schweiz außergewöhnlich trocken und sonnig. Die Niederschlagsmengen lagen deutlich unter dem Durchschnitt, während die Sonnenscheindauer neue Rekorde erreichte. Dies wirft Fragen nach den Auswirkungen des Klimawandels auf.

Die Schweiz erlebte einen außergewöhnlich trockenen und sonnigen April , der in vielen Regionen als der niederschlagsärmste seit Beginn der Wetter aufzeichnungen im Jahr 1864 in die Geschichte einging.

Laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) betrugen die landesweiten Niederschlagssummen lediglich 27 Prozent des Durchschnittswerts der Referenzperiode 1991-2020. Die Anzahl der Tage mit mehr als einem Millimeter Niederschlag war kaum mehr an einer Hand abzuzählen, was den April 2024 auf den vierten Platz der niederschlagsärmsten Aprilmonate seit 1864 katapultierte. Besonders betroffen waren die westlichen und östlichen Alpennordhänge, wo der April sogar der trockenste seit Messbeginn war.

Über 80 Messstationen im ganzen Land verzeichneten neue Rekordtiefstwerte für den April-Niederschlag, wobei an mehr als 20 Stationen weniger als zehn Millimeter Regen fielen. Dies betrifft Gebiete wie das Berner Oberland, den Kanton Graubünden und die Region zwischen Zofingen und Aarau im Kanton Aargau. Obwohl die Niederschlagsarmut auffällig ist, bedeutet dies nicht automatisch eine generelle Trockenheit.

Meteoschweiz betont, dass auch die vorherigen Monate, der Wasserstand in Flüssen und Seen, der Grundwasserspiegel, die Bodenfeuchtigkeit und der Zustand der Vegetation berücksichtigt werden müssen. Dennoch kann seit der Woche ab dem 20. April in weiten Teilen des Landes von trockenen Bedingungen gesprochen werden. Die anhaltende Trockenheit könnte sich in den kommenden Monaten auf verschiedene Sektoren auswirken, darunter die Landwirtschaft, die Energieproduktion und die Trinkwasserversorgung.

Es ist daher wichtig, die Situation genau zu beobachten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Wassereinsparung zu ergreifen. Die Auswirkungen auf die Vegetation und die langfristigen Folgen für die Ökosysteme sind ebenfalls zu berücksichtigen. Die Behörden und die Bevölkerung sind aufgefordert, verantwortungsvoll mit der Ressource Wasser umzugehen und sich auf mögliche Einschränkungen vorzubereiten. Neben dem extremen Niederschlagsmangel zeichnete sich der April 2024 durch ein stabiles Hochdruckwetter aus, das zu kräftiger Bise und ungewöhnlich viel Sonnenschein führte.

Die Sonnenscheindauer lag landesweit zwischen 130 und 155 Prozent des Durchschnittswerts der Referenzperiode 1991-2020. Ein besonderes Highlight war die Messstation in Pully im Kanton Waadt, die mit 284,4 Sonnenstunden einen neuen Schweizer Rekord aufstellte. Dies entspricht etwa drei Wochen mit maximalem Sonnenschein. Der bisherige Rekord von 283,5 Stunden stammte aus dem Jahr 1938.

Die Kombination aus Trockenheit und intensiver Sonneneinstrahlung hat zu einer erhöhten Verdunstung geführt, was die Situation zusätzlich verschärft. Die ungewöhnlichen Wetterbedingungen werfen Fragen nach den Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweiz auf und unterstreichen die Notwendigkeit, langfristige Strategien zur Anpassung an die veränderten klimatischen Bedingungen zu entwickeln. Die Analyse der Daten durch Meteoschweiz wird dazu beitragen, die Ursachen und Folgen dieser extremen Wetterereignisse besser zu verstehen und zukünftige Entwicklungen vorherzusagen





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