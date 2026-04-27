Extreme Herausforderungen: Die steilsten Strassen der Schweiz

Die Schweiz bietet nicht nur majestätische Alpenpässe, sondern auch extrem steile und anspruchsvolle Strassen, die höchste Konzentration und technisches Können erfordern. Von der Griesalpstrasse im Berner Oberland bis zum Pragelpass im Glarnerland – diese Routen sind eine echte Prüfung für Fahrerinnen und Fahrer.

Die Schweiz ist bekannt für ihre atemberaubenden Alpenpässe und malerischen Panoramastrassen, doch abseits der berühmten Routen warten extreme Herausforderungen für Fahrerinnen und Fahrer. Hier geht es nicht um Genuss, sondern um Präzision und technisches Können.

Ein besonders spektakuläres Beispiel ist die Griesalpstrasse im Berner Oberland, die mit bis zu 28 Prozent Steigung als die steilste öffentlich befahrbare Strasse der Schweiz gilt. Die schmale und kurvenreiche Strecke verlangt höchste Konzentration, da enge Kehren und steile Rampen selbst erfahrene Fahrer an ihre Grenzen bringen. Besonders Motorradfahrer müssen hier aufpassen, denn Bremsen in den Kurven kann schnell zur Kontrolle führen.

Die Balmbergstrasse, die das Mittelland mit dem Jura verbindet, zählt mit Steigungen von über 23 Prozent ebenfalls zu den anspruchsvollsten Passstrassen. Die Nordseite ist besonders fordernd, da enge Kurven und steile Abschnitte bei Nässe oder Schnee die Fahrt zu einer echten Herausforderung machen. Auch die Pragelpassstrasse, die das Glarnerland mit dem Muotathal verbindet, ist mit Steigungen von bis zu 18 Prozent eine der schwierigsten Routen. Die enge Strasse und die seltenen Ausweichstellen machen das Kreuzen mit Gegenverkehr besonders knifflig.

Selbst im Zürcher Unterland gibt es extreme Steigungen, wie am Hüttikerberg, wo die Strasse mit bis zu 17 Prozent Steigung überrascht. Bei schlechten Wetterbedingungen wie Schnee oder Eis wird die Traktion stark reduziert, weshalb viele Autofahrer die Strecke bei ungünstigen Bedingungen meiden. Diese Strassen sind nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern erfordern auch starke Nerven und ein gut funktionierendes Fahrzeug. Wer sich auf diese Herausforderungen einlässt, wird mit einzigartigen Erlebnissen belohnt, doch Vorsicht und Respekt vor der Natur sind hier unerlässlich





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