Extreme Dürre in Österreich bedroht die landwirtschaftlichen Ernten

Massive Niederschlagsdefizite im Frühjahr führen zu drohenden Ernteausfällen und steigendem Schädlingsdruck, während Landwirte gleichzeitig mit hohen Kosten kämpfen.

Die aktuelle Wetterlage in Österreich sorgt für tiefe Besorgnis innerhalb der landwirtschaftlichen Gemeinschaft. Seit Beginn des Jahres bleibt der erhoffte Regen weitgehend aus, was insbesondere die Produzenten von Wintergetreide, Mais und Soja in Alarmbereitschaft versetzt hat.

Josef Moosbrugger, der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, hat bereits deutlich gemacht, dass ohne signifikante Niederschläge in der nahen Zukunft mit erheblichen Ertragseinbußen zu rechnen ist. Die Situation ist deshalb so prekär, weil die kommenden Wochen entscheidend für die Entwicklung der Kulturen sind. Wenn in den nächsten zwei Wochen kein ordentlicher Regen fällt, könnten die Verluste massiv ausfallen, da die Bodenfeuchtigkeit bereits ein kritisches Minimum erreicht hat.

Die Lage in der Landwirtschaft wird sich wohl vorläufig nicht entspannen, da für die kommenden Tage und Wochen österreichweit keine größeren Regenmengen prognostiziert sind. Besonders kritisch ist der Zeitpunkt dieser Dürreperiode. Der April ist traditionell der Monat, in dem die Frühjahrssaaten in die Erde gebracht werden. Damit diese Samen erfolgreich keimen und wachsen können, ist eine ausreichende Feuchtigkeit im Erdreich unerlässlich.

Bei Kulturen wie Mais und Zuckerrüben gestaltet sich die Keimung derzeit jedoch als äußerst schwierig. Zudem findet bei vielen Getreidesorten das Hauptwachstum in den Monaten April und Mai statt, doch in diesem Jahr blieb der Niederschlag in diesem Zeitraum fast vollständig aus. Diese Schwächung der Pflanzen führt zu einem weiteren Problem: einem erhöhten Schädlingsdruck. Geschwächte Pflanzen sind anfälliger für Angriffe, was die Ernte zusätzlich gefährdet.

Im Bereich des Grünlands führt die Trockenheit zudem zu einer Futtermittelknappheit, was insbesondere Rinder- und Milchbauern vor enorme Herausforderungen stellt. Während tiefwurzelnde Dauerkulturen wie Weinreben oder Obstbäume derzeit noch vergleichsweise stabil bleiben, blicken die Rübenbauern mit Sorge auf ihre Felder. Die extreme Trockenheit begünstigt die Ausbreitung des Rüsselkäfers, eines Schädlings, der die Zuckerrüben massiv schädigen kann.

Obwohl Markus Schöberl vom Rübenbauerbund betont, dass man solche Phasen in der Vergangenheit bereits erlebt habe und eine Erntegefährdung erst bei ausbleibendem Regen im Juni konkret werde, bleibt die Lage alles andere als optimal. Ein frühzeitiger Niederschlag wäre daher für die gesamte Branche überlebenswichtig. Die wirtschaftliche Lage der Landwirte verschärft die klimatische Krise zusätzlich. Trotz der drohenden Ernteausfälle bleiben die Produzentenpreise für Grundnahrungsmittel wie Weizen und Kartoffeln auf einem niedrigen Niveau.

Dies liegt vor allem an der sehr guten Ernte des Vorjahres, die das Marktangebot sättigte und die Preise drückte. Gleichzeitig steigen die Betriebskosten drastisch an. Besonders die Preise für Treibstoff und Düngemittel sind aufgrund geopolitischer Spannungen und Konflikten im Zusammenhang mit dem Iran stark gestiegen. Die Bauern befinden sich somit in einer Zange aus sinkenden Erwartungen und steigenden Ausgaben.

Die statistischen Daten unterstreichen die Schwere der Situation. Vor allem in Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten, dem Burgenland, Wien und der Steiermark ist die Dürre besonders spürbar. Der diesjährige April gehört zu den trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1858. In einigen Bundesländern lagen die Niederschlagsdefizite bei erschreckenden 65 bis 75 Prozent, an einzelnen Orten fielen sogar weniger als 15 Prozent der üblichen Regenmenge.

Diese extreme Trockenheit hat auch fatale Auswirkungen auf die Wasserreserven. Eine Analyse der Umweltschutzorganisation Greenpeace zeigt, dass Ende April rund 70 Prozent der Grundwasserstände zu niedrig waren. Besonders kritisch ist die Lage in Oberösterreich, Salzburg und Kärnten. Vor diesem Hintergrund fordert Greenpeace von der Bundesregierung eine schnelle Umsetzung des angekündigten Wasserentnahme-Registers, um die knappen Ressourcen besser zu verwalten und zu schützen





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dürre Österreich Landwirtschaft Ernteausfälle Grundwasser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Commerzbank-Vize bezeichnet Schweiz und Österreich als «Heimmärkte»In einem Interview zählt Michael Kotzbauer, Vizechef der deutschen Commerzbank, auf, was alles gegen die Übernahmegelüste der italienischen Unicredit spricht. Und er betrachtet die Schweiz und Österreich im Firmenkundengeschäft als seine Heimmärkte. ...

Read more »

Österreich sperrt Brenner-Autobahn am 30. MaiAufgrund einer Demonstration in Österreich wird die Brenner-Autobahn am 30. Mai gesperrt, was zu vermehrten Staus auf den Gotthard- und San-Bernardino-Routen führen kann.

Read more »

Precision Farming reduziert Pestizide in der LandwirtschaftDas Projekt Plopf zeigt, wie moderne Technologien wie satellitengestützte Lenksysteme und Drohnen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Schweizer Landwirtschaft deutlich senken können, ohne die Ernten zu gefährden.

Read more »

Haftstrafe droht RTL2-Moderator Hamid Mossadegh wegen massiver Raserdelikte in der SchweizDer bekannte Autohändler und Moderator Hamid Mossadegh steht vor einem schweren Gerichtsprozess in der Schweiz. Ihm werden mehrere extreme Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Luxuswagen vorgeworfen, wofür die Staatsanwaltschaft eine vierjährige Haftstrafe fordert.

Read more »