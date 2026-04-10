Extrem-Läufer stellt sich der ultimativen Herausforderung: Alle Distanzen beim Zürich Marathon

Ein Content-Creator und Athlet plant beim Zürich Marathon die Bewältigung aller Distanzen (Marathon, Halbmarathon, 10-km-Lauf) – eine Strecke von insgesamt 73 Kilometern. Die Entscheidung fiel, weil er sich nicht entscheiden konnte, welcher Lauf der richtige für ihn sei. Seine Familie unterstützt ihn bei diesem außergewöhnlichen Vorhaben.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? «Vielleicht eine dumme Idee»: Er läuft beim Zürich Marathon alle Distanzen. Der Zürich Marathon , der voraussichtlich bei perfekten Wetterbedingungen stattfindet, verspricht ein spektakuläres Ereignis zu werden. Bei der 23. Ausgabe dieses renommierten Laufevents werden beeindruckende 23.000 Läuferinnen und Läufer auf der Quaibrücke an den Start gehen.

Sie haben die Qual der Wahl und können entweder die gesamte Marathonstrecke, den Halbmarathon oder den 10-km-Lauf in Angriff nehmen. Doch mindestens ein Teilnehmer hat sich entschieden, die Grenzen des Möglichen auszuloten und stellt sich einer außergewöhnlichen Herausforderung. Statt sich für eine der angebotenen Distanzen zu entscheiden, wird er alle drei Läufe absolvieren, was eine Gesamtstrecke von beeindruckenden 73 Kilometern bedeutet. Dieser außergewöhnliche Läufer, der sich auf Instagram als Content-Creator und Athlet bezeichnet, hat seine Motivation auf humorvolle Weise erklärt. Er gibt offen zu, «extrem schlecht» darin zu sein, Entscheidungen zu treffen. Daher kam ihm die Idee, warum sich auf eine Distanz beschränken, wenn man auch einfach alles haben kann? So entstand die «vielleicht dumme Idee», die nun zur Realität wird. Das Ganze ist dabei ein Familienprojekt. Reichmuths Familie unterstützt ihn tatkräftig bei diesem ambitionierten Vorhaben. Seine Geschwister beteiligen sich ebenfalls am Marathon, indem sie jeweils eine der angebotenen Distanzen laufen. In einem humorvollen Video-Clip scherzt Reichmuth über seine Idee, aber betont gleichzeitig, dass er nicht alleine ist. Seine Brüder Cyrill und Livio sowie seine Schwester Céline präsentieren sich im selben Video ebenfalls und zeigen ihre Unterstützung. Auf seinem Instagram-Account, dem rund 150.000 Follower folgen, teilt Reichmuth auch Einblicke in seine Marathonvorbereitung. Dabei wird schnell deutlich, dass er die 73 Kilometer nicht auf die leichte Schulter nimmt. Er trainiert intensiv und bereitet sich akribisch auf die bevorstehende Herausforderung vor. Ob seine Fitness und die Unterstützung seiner Familie ausreichen, um diese gigantische Aufgabe zu bewältigen, wird sich am Renntag zeigen. Die Spannung steigt, und die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob er das Unmögliche möglich macht und alle drei Distanzen erfolgreich finisht





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