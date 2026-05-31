Explosion in Myanmar: Mindestens 46 Tote und weitreichende Zerstörung in Dorf nahe chinesischer Grenze

Bei einer schweren Explosion in einem von der Rebellengruppe TNLA kontrollierten Dorf im Nordosten Myanmars sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen, darunter sechs Kinder. Über 70 Personen wurden verletzt und mehr als 100 Häuser beschädigt. Die TNLA bestätigte, dass das betroffene Munitionslager gewerbliche Sprengstoffe für einen Steinbruch enthielt, und kündigte eine Untersuchung an.

Das Video von CCTV Asia Pacific zeigt die mutmassliche Explosion . Danach ist dicker Rauch am Himmel zu sehen. Bei einer Explosion im Nordosten von Myanmar sind nach Angaben von Einsatzkräften mindestens 46 Menschen getötet worden.

Unter den bis Sonntagabend geborgenen Todesopfern seien auch sechs Kinder, sagte ein Helfer, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AP. Der Helfer berichtete von mehr als 70 Verletzten. Ein weiterer berichtete, mehr als 100 Häuser rund um den Explosionsort seien beschädigt worden. Das Unglück ereignete sich in einem Dorf wenige Kilometer südlich der Grenze zu China.

Die Region steht unter Kontrolle der TNLA, einer Rebellengruppe, die im myanmarischen Bürgerkrieg gegen die vom Militär gestützte Zentralregierung kämpft. Die Rebellengruppe bestätigte, dass es sich um ein Munitionslager in ihrem Besitz handelte. Deren Angaben zufolge enthielt das betroffene Depot gewerbliche Sprengstoffe, die für den Einsatz in einem von der Gruppe betriebenen Steinbruch vorgesehen waren. Die TNLA drückte den Opfern der Explosion ihr Mitgefühl aus und kündigte eine umfassende Untersuchung der Ursache für die Explosion an





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