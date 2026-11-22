Schwere Explosion auf russischer Korvette in libyschem Hafen. Berichte deuten auf ukrainischen Drohnenangriff in Bengasi hin. Schiff und Basis betroffen.

Bei einem schweren Vorfall in einem libyschen Hafen hat sich eine Explosion auf einem russischen Kriegsschiff ereignet, was internationale Aufmerksamkeit erregt. Die deutsche Nachrichtenagentur DPA hat aus Kreisen der Militärbasis in Bengasi erfahren, dass sechs ukrainische Drohnenboot e das Schiff angegriffen haben. Dieser Vorfall markiert eine weitere Eskalation im Konflikt, bei dem Russland und die Ukraine auch auf See aufeinandertreffen, wobei erste Berichte auf einen gezielten Angriff der ukrainischen Streitkräfte hindeuten.

Drohnenangriff auf russische Korvette

Marine-Experten identifizieren das betroffene Schiff als die russische Korvette "Merkury". Diese Korvette der russischen Marine war durch die heftige Explosion höchstwahrscheinlich zerstört worden. Der Angriff erfolgte, als sich das Schiff im östlichen Teil des faktisch gespaltenen Landes befand und dort einen Halt einlegte.

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Die Berichte aus der Militärbasis in Bengasi bestätigen, dass spezifisch sechs Drohnenboote zum Einsatz kamen. Ein libyscher Fernsehsender meldete anschließend, dass vier dieser sechs Drohnenboote unbrauchbar gemacht wurden. Dies deutet auf eine erfolgreiche Abwehr oder Zerstörung eines Großteils der Angreifer hin, obwohl das Zielschiff schwer beschädigt wurde.

Hintergründe und offizielle Reaktionen

Die Korvette "Merkury" befand sich auf ihrem Weg zurück nach Russland und machte in Bengasi Station, um Treibstoff und Vorräte aufzunehmen. Es handelt sich dabei nicht um das erste Mal, dass die Ukraine für Angriffe auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht wird. Bereits im März war der Flüssiggastanker "Arctic Metagaz" an der Küste Libyens zerstört worden.

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Bisher fehlt eine offizielle Bestätigung seitens der ukrainischen Führung, dass der Angriff in Bengasi tatsächlich von Kiew initiiert wurde. Trotz der ausbleibenden offiziellen Bestätigung bleiben die Berichte aus der Region und die Expertenanalysen zur Identität des Schiffes und der eingesetzten Waffentechnik die dominierende Informationsquelle.

Auswirkungen auf die Basis in Bengasi

Die Explosion ereignete sich örtlichen Medienangaben zufolge in der Nacht zum Sonntag. Anwohner berichteten von mehreren schweren Explosionen, die die Umgebung erschütterten. Videos, die in sozialen Medien geteilt wurden, zeigen einen großen Feuerball in der Nacht, der den Ausmaß des Brandes verdeutlicht. Es gab zudem Berichte, die andeuteten, dass möglicherweise auch ein Waffenlager auf der Marinebasis angegriffen wurde.

Trotz der Zerstörung des Schiffes erklärten Verantwortliche, dass der Hafen, die Marinebasis und die dortigen Lager sicher seien. Der Brand nach der Explosion sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Der Betrieb in der Basis laufe wieder normal, was darauf hindeutet, dass die strategische Infrastruktur der Basis nicht nachhaltig beschädigt wurde. Die Vorfälle unterstreichen die fragile Sicherheitslage in der Region und die Reichweite des Konflikts in Nordafrika.