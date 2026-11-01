Expertenanalyse Zürich-Krawalle: Geplante Gewalt oder politischer Protes

Kriminologen bewerten die Ausschreitungen in Zürich. Dirk Baier sieht Erlebnisgewalt, Ahmed Ajil politische Motive. Keine Plünderungen wie in Frankreich.

Zwei renommierte Experten aus der Schweizer Kriminologie haben die jüngsten Ausschreitungen in Zürich analysiert und dabei unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Während Dirk Baier vom Kriminologischen Institut der Universität Zürich von gezielter Erlebnisgewalt spricht, identifiziert Ahmed Ajil von der Universität Luzern politische Hintergründe. Beide Wissenschaftler sind sich jedoch darin einig, dass eine pauschale Verurteilung der jungen Generation nicht angebracht ist und die Situation in der Schweiz deutlich von der Lage in Frankreich abweicht.

Geplante Konfrontation mit der Polizei

Dirk Baier betonet, dass der Kern der Gewalt nicht in politischen Forderungen lag, sondern in der Absicht, Randale zu stiften und sich mit den Sicherheitskräften zu messen. Er weist darauf hin, dass die Demonstration bis in den späten Abend hinein friedlich verlaufen war und viele junge Menschen ihre Positionen gewaltlos artikulierten. Ein kleiner Teil der Anwesenden habe jedoch die Eskalation bewusst herbeigeführt, wobei dies keine politischen Absichten verfolgte. Baier bezeichnet dieses Phänomen als Erlebnisgewalt, bei der es primär um das Adrenalin und den Konflikt mit der Obrigkeit geht.

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Der Experte für Jugendgewalt erklärt weiter, dass es in Zürich spezifische Szenen gibt, in denen sich Linksextreme und organisierte Fußballfans überschneiden. Diese Gruppen nutzen solche Großveranstaltungen gezielt, um Gewalt auszulösen und können dabei ausreichend Personen mobilisieren, die bereit sind, sich auf diese Eskalation einzulassen. Für Baier ist es daher nicht verwunderlich, dass es zu geplanten Gewaltkonfrontationen kam, die nicht spontan aus der Menge heraus entstanden, sondern vorhersehbar waren.

Politische Motive und strukturelle Kritik

Ahmed Ajil, Assistenzprofessor für Verhaltenswissenschaften, Kriminologie und Sicherheitsstudien an der Universität Luzern, sieht in den Geschehnissen eine deutlich stärkere politische Komponente. Aus seiner Sicht verstehen linksextreme Gruppen Sachbeschädigungen als eine direkte Antwort auf wahrgenommene strukturelle Gewalt. Zu dieser strukturellen Gewalt zählen sie unter anderem Lieferungen von Kriegsmaterial, gesellschaftliche Armut sowie die Marginalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Ajil betont jedoch ausdrücklich, dass diese politische Einordnung keine Rechtfertigung für die angewandte Gewalt darstellt.

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Neben den politischen Motiven identifiziert Ajil einen weiteren psychologischen Reiz für die Demonstranten. Er warnt davor, die Gewalt zu romantisieren, räumt jedoch ein, dass politisches Mobilisieren oft auch mit Thrill-Seeking verbunden ist. Die Konfrontation mit der Polizei kann den beteiligten Akteuren einen emotionalen Kick verschaffen, der nur wenig mit den eigentlichen politischen Forderungen zu tun hat. Hochrisiko-Aktivismus besitzt dabei meist sowohl eine legitime Grundlage als auch einen aspekt des Cool-Seins, der zur Teilnahme animiert.

Kein Vergleich mit Frankreichs Unruhen

Trotz der schweren Bilder von Sachschaden und Angriffen auf Polizisten sind sich Baier und Ajil in einer wichtigen Hinsicht einig: Die Lage in der Schweiz ist nicht mit den Unruhen in Frankreich vergleichbar. Baier stellt fest, dass das Gewaltniveau in Zürich ein völlig anderes ist. Zwar gab es erhebliche Zerstörungen und Angriffe, aber es fehlte der Mob, der im großen Stil Geschäfte plünderte. Im Gegensatz zu Frankreich ging die Gewalt in Zürich auch nicht von desintegrierten oder diskriminierten Jugendlichen aus, die keine Perspektive im System sahen.

Auch Ahmed Ajil sieht in der Schweiz einen deutlich kleineren Nährboden für linksextreme Gruppen als in anderen europäischen Ländern. Er verweist darauf, dass das Schweizer Schulsystem allgemein als funktionsfähig gilt und lokale Frustrationen im Vergleich zu anderen Staaten weniger ausgeprägt sind. Zudem fehlt es hier an der Massenbewegung, die man aus den französischen Vororten kennt. Die Kombination aus stabiler sozialer Infrastruktur und fehlender massenhafter Perspektivlosigkeit sorgt dafür, dass die Dynamik der Gewalt anders gelagert ist.

Forderungen nach konsequenter Strafverfolgung

Beim Thema der staatlichen Reaktion nach einer solchen Nacht hat Dirk Baier eine klare und nüchterne Position. Er erkennt an, dass rechtschaffene Bürger angesichts der Bilder von Zerstörung Wut verspüren und sich ein schnelles Durchgreifen des Staates wünschen. Dennoch fordert er keine neuen Härten im Gesetz. Es brauche nicht härtere Konsequenzen an sich, sondern konsequente Anwendung der bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Fokus müsse auf der Identifizierung der Täter liegen, wozu nach Ansicht des Experten genügend Bildmaterial zur Verfügung steht.

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Der Kriminologe vertraut darauf, dass die rechtsstaatlichen Prozesse in der Schweiz ihre Wirkung nicht verfehlen werden. Anstatt zu einer allgemeinen Verschärfung der Strafen zu rufen, sieht er die Lösung in der präzisen und zügigen Aufklärung der begangenen Taten. Ein pauschales Jugend-Bashing ist für ihn daher nicht nur falsch, sondern kontraproduktiv. Die Expertise der Schweizer Kriminologen zeigt, dass eine differenzierte Betrachtung der Ursachen - ob nun Erlebnisgewalt oder politischer Protes - essenziell ist, um angemessene und gerechte Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung zu entwickeln.