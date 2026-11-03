Experte Fischer kritisiert Sicherheitslücken vernetzter Kühlsysteme

Karlsruher IT-Sicherheitsexperte Christoph Fischer fordert nach Cyberangriffen auf Supermärkte strenge Sicherheitsstandards und zwingende Passwortänderungen bei vernetzten Geräten.

Der Karlsruher IT-Sicherheitsexperte Christoph Fischer sieht die Hersteller vernetzter Geräte in der Hauptverantwortung für die jüngsten Sicherheitsvorfälle. Nach den Cyberangriffe n auf Kühlsysteme in europäischen und deutschen Supermärkte n mahnt er eine fundamentale Veränderung bei der Produktion und Konfiguration dieser Technik an. Fischer betont, dass die Bereitstellung von Steuerungsanlagen mit unveränderten Werkseinstellungen ein gravierendes Versäumnis darstellt.

Kritik an Standardpasswörtern und Werkseinstellungen

Christoph Fischer bezeichnet die Nutzung von Standardpasswörtern in industriellen Kühlsystemen als völlig unverzeihliches Versäumnis der Produzenten. Er verweist darauf, dass betroffene Betreiber bereits längst Updates erhalten hätten, die eine zwingende Änderung dieser unsicheren Standardzugänge vorschreiben. Die aktuellen Sicherheitslücken resultieren seiner Ansicht nach nicht aus fehlender Technologie, sondern aus der mangelnden Durchsetzung bereits existierender Schutzmaßnahmen durch die Geratehersteller.

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Der renommierte Cyberabwehr-Experte fordert, dass Hersteller ihre Systeme so konfigurieren müssen, dass eine individuelle Passworteingabe bei der allerersten Inbetriebnahme zwingend erforderlich ist. Diese Maßnahme wäre technisch heute jederzeit realisierbar, da moderne Steuerungsprozessoren ausreichend Rechenleistung für komplexe Verschlüsselungsverfahren bieten. Fischer argumentiert, dass der Verzicht auf solche Basismaßnahmen eine grobe Fahrlässigkeit im Bereich der Produktsicherheit darstellt, die vermeidbar gewesen wäre.

Technische Lösungen und Fernwartung

Zwar räumt Fischer ein, dass ein automatisierter Fernzugriff für Wartungszwecke im industriellen Kontext grundsätzlich sinnvoll und notwendig sein kann. Allerdings weist er darauf hin, dass es heutzutage genügend technische Alternativen gibt, um solche Zugriffe sicher abzusichern. Er nennt explizit Zertifikate und asymmetrische Verschlüsselung als etablierte Methoden, die den sicheren Austausch von Befehlen gewährleisten, ohne auf einfache Passwörter zurückgreifen zu müssen. Diese Technologien verhindern, dass Angreifer durch einfaches Ausnutzen von Standardkonfigurationen Zugriff auf kritische Infrastruktur erhalten.

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Weiterreichende Gefahren für andere Sektoren

Christoph Fischer warnt eindringlich davor, die Problematik auf den Lebensmitteleinzelhandel und dessen Kühlsysteme zu beschränken. Vernetzte Technik sei mittlerweile in zahllosen anderen Bereichen des täglichen Lebens und der Industrie zu finden. Er列举et beispielhaft Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen, die ebenfalls stark vernetzt sind und potenziell ähnliche Sicherheitsrisiken bergen. Diese Diversifizierung der vernetzten Gerätearten vergrößert die Angriffsfläche für Cyberkriminuelle erheblich, da nicht jeder Sektor die gleichen Sicherheitsstandards einhält.

Kritik an unnötiger Vernetzung und private Geräte

Der Sicherheitsexperte bringt zudem die These ein, dass private Haushaltsgeräte zunehmend unnötig vernetzt werden. Er mahnt an, dass nicht jedes Gerät ins Internet eingebunden werden muss, um seine Kernfunktion zu erfüllen. Wenn ein Netzzugang dennoch unumgänglich ist, müssten wirksame und robuste Absicherungsmechanismen greifen. Dieser Grundsatz gilt sowohl für gewerbliche Anlagen als auch für den privaten Konsumbereich, wo oft übersehen wird, welche Angriffsvektoren durch unnötige Konnektivität entstehen.

Forderungen nach stricteren Prüfverfahren

Als konkrete Lösung bringt der IT-Sicherheitsexperte schärfere und verbindliche Prüfungsprozesse ins Spiel. Er fordert, dass Verbraucherschutzorganisationen wie die Stiftung Warentest verbindliche Mindestanforderungen an die IT-Sicherheit fest in ihre Produktbewertungen aufnehmen sollten. Bislang seien diese Aspekte in den gängigen Testverfahren oft zu wenig gewichtet worden. Fischer sieht hier einen hebel, um den Markt dauerhaft zu einem sichereren Umgang mit vernetzter Technik zu zwingen und den Druck auf die Hersteller zu erhöhen.