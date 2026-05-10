Exklusiv: 94 Passagiere und Crewmitglieder des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiff 'Hondius' ausgeflogen

Am ersten Tag der Evakuierungsaktion auf Teneriffa wurden 94 Passagiere und Crewmitglieder des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiff 'Hondius' aus dem Hafen Granadilla der Insel Teneriffa evakuiert. Sie kamen von 19 verschiedenen Ländern.

Bereits 94 Passagiere und Crewmitglieder ausgeflogen: Das von einem Ausbruch des Hantavirus betroffene Kreuzfahrt schiff ist am frühen Sonntagmorgen in den Hafen Granadilla der Insel Teneriffa eingefahren.

Am ersten Tag der Evakuierungsaktion auf Teneriffa sind 94 Passagiere und Crewmitglieder des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs 'Hondius' ausgeflogen worden. Die Menschen aus insgesamt 19 Ländern hätten die Kanareninsel in acht Sondermaschinen verlassen, sagte die spanische Gesundheitsministerin Mónica García am Sonntagabend





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