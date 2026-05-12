Ex-Speed-Chef und SRF-Experte Marcel Abplanalp übernimmt als Cheftrainer das Skicross-Team von Swiss-Ski

Der 53-jährige Berner Oberländer Marcel Abplanalp wird neuer Cheftrainer des Schweizer Skicross-Teams und tritt die Nachfolge von Enrico Vetsch an. Der Wechsel markiert eine enge Zusammenarbeit zwischen Ski-Alpin und Skicross, unterstützt durch langjährige Partnerschaften in Training, Talentförderung und Innovation.

Das Swiss-Ski -Team gibt einen Wechsel in der Trainerstaffel bekannt. Marcel Abplanalp , der bisherige Gruppentrainer der Schweizer Speed-Skifahrerinnen, wird neuer Cheftrainer des Skicross -Teams. Der 53-jährige Berner Oberländer übernimmt das Amt von Enrico Vetsch , der nach vier Jahren in den trainingsstarken Fast- und Kursskifahren seinen Rückzug vom Posten bekanntgegeben hat, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Abplanalp begleitet seitdem talentierte Athletinnen wie Corinne Suter und Jasmine Flury, die sich zu den besten Abfahrtsläuferinnen der Welt gemausert haben





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