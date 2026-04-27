Ex-Regierungschefs Lapid und Bennett bilden Bündnis gegen Netanyahu

Jair Lapid und Naftali Bennett vereinen ihre Kräfte, um bei den bevorstehenden Wahlen in Israel eine starke Alternative zu Premierminister Benjamin Netanyahu zu präsentieren. Das Bündnis zielt darauf ab, die zersplitterte Opposition zu vereinen und eine klare politische Vision für die Zukunft Israels zu bieten.

In Israel formieren sich ehemalige Regierungschefs zu einem neuen Bündnis gegen Premierminister Benjamin Netanyahu . Die liberale Partei Jesch Atid von Oppositionsführer Jair Lapid und der orthodoxe Politik er Naftali Bennett , der sich nach einer politischen Pause wieder engagiert, wollen ihre Kräfte bündeln, um bei den bevorstehenden Wahlen eine starke Alternative zu Netanyahu zu präsentieren.

Laut einer Mitteilung von Jesch Atid soll dieser Schritt dazu dienen, die internen Spaltungen in der Opposition zu überwinden und alle Anstrengungen auf den Wahlsieg zu konzentrieren. Lapid und Bennett werden voraussichtlich noch am Sonntag eine Pressekonferenz abhalten, um weitere Details bekannt zu geben. Die beiden Politiker hatten bereits 2021 eine Koalitionsregierung gebildet, die nach dem Rotationsprinzip regieren sollte. Bennett übernahm zunächst das Amt des Ministerpräsidenten, während Lapid als geschäftsführender Regierungschef folgte, nachdem die Koalition zerbrochen war.

Diese kurzlebige Regierung beendete Netanyahus zwölfjährige Amtszeit. Seit der Rückkehr Netanyahus an die Macht im vergangenen Jahr fungiert Lapid als Oppositionsführer, während Bennett sich aus der Politik zurückgezogen hatte. Trotz ihrer ideologischen Unterschiede – Bennett gilt als orthodoxer Jude mit einer harten Haltung gegenüber den Palästinensern, während Lapid als säkularer und gemäßigter Politiker bekannt ist – arbeiteten sie während ihrer gemeinsamen Regierungszeit eng zusammen.

Das neue Bündnis zielt darauf ab, die zersplitterte Opposition zu vereinen, die bisher kaum Gemeinsamkeiten aufweist, außer der Ablehnung von Netanyahus Politik. Die Herausforderung besteht darin, eine breite Front zu bilden, die nicht nur auf der Kritik an Netanyahu basiert, sondern auch eine klare politische Vision für die Zukunft Israels bietet. Die bevorstehenden Wahlen werden zeigen, ob das Bündnis von Lapid und Bennett erfolgreich sein kann oder ob Netanyahu seine Machtposition weiter ausbauen wird.

Die politische Landschaft Israels bleibt dynamisch und unberechenbar, während die Debatte über die Zukunft des Landes weitergeht





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