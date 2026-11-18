Martin Dahinden analysiert Trumps_impakt auf die Schweiz. Er kritisiert impulsive Strategie und warnt vor unvorbereiteten Zöllen. Tipps für die Bundesrat-Diplomatie.

Der ehemalige Schweizer Botschaft er in Washington, Martin Dahinden, äussert im Podcast "Alles klar, Amerika?" ernste Bedenken bezüglich der bevorstehenden Aussenpolitik von US-Präsident Donald Trump. Nach den Rückschlägen bei den Midterm-Wahlen wende sich der US-Präsident wieder vermehrt der Diplomatie zu, was Gipfeltreffen mit den Führungspersönlichkeiten Xi Jinping und Wladimir Putin zeigte. Dahinden prognostiziert für die Schweiz erhebliche Turbulenzen in den bilateralen Beziehungen.

Diplomatische Realität ohne Kamera

Die Interaktionen zwischen dem Schweizer Diplomaten und dem US-Präsidenten waren stets von einer klaren Trennung zwischen öffentlicher Inszenierung und privater Verhandlungsführung geprägt. Dahinden beschreibt Trump als Schauspieler, der seine Rolle genau dann spielte, wenn eine Kamera lief. In solchen Momenten richtete sich die Kommunikation ausschliesslich an die Wählerschaft. Sobald jedoch keine Aufzeichnung stattfand, verlagerte sich der Austausch in den üblichen, formellen diplomatischen Jargon. Dieser Kontrast zwischen Performance und substanzieller Politik prägt die Wahrnehmung der bilateralen Beziehungen.

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Bedenken bei Gipfeltreffen und Deals

Ein spezifisches Sorgenkind ist die potenzielle Einigung auf einen Deal bezüglich der Ukraine, der mit neuen Optionen im Irankrieg verknüpft sein könnte. Dahinden hält nicht allzu viel von den Ergebnissen der angekündigten Gipfeltreffen mit Xi Jinping und Wladimir Putin. Der Kern des Problems liegt in der impulsiven und spontanen Handlungsweise des US-Präsidenten. Er vermisse oft die Fähigkeit, zwanzig Züge voraus zu denken, was in komplexen geopolitischen Konstellationen zu unvorhersehbaren und destabilisierenden Ergebnissen führen kann.

Kulinarische Diplomatie als Mythos

Die Idee, den aktuellen Zollstreit durch eine private Fondue-Einladung des Schweizer Botschafters beizulegen, wird von Dahinden als realitätsfremd abgetan. Die Frage nach einer solchen kulinarischen Diplomatie wurde im Gespräch mit Christof Münger explizit angesprochen. Dahinden wies dies zurück mit der Bemerkung, dass sich Trump von Burgern und Cola Zero ernähre. Diese Anmerkung unterstreicht, dass persönliche Sympathie oder kulturelle Gesten keine Abkürzungen in der harten Realpolitik darstellen und einfache Lösungen für komplexe Handelskonflikte nicht bieten.

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Strategische Empfehlungen für den Bundesrat

Angesichts der drohenden Zollsanktionen empfiehlt der Ex-Botschafter dem Bundesrat eine umfassende diplomatische Gegenstrategie. Statt sich nur auf die direkte Ebene in Washington zu konzentrieren, müsse man auf möglichst allen Ebenen Kontakte knüpfen. Dies schliesst ausdrücklich auch die Kommunikation mit den einzelnen amerikanischen Bundesstaaten ein. Durch diese multidirektionale Annäherung soll der Einfluss auf die US-Regierung maximiert werden, indem man von allen Seiten gleichzeitig Druck und Verhandlungsmasse aufbaut.

Kontext des Podcast-Auftritts

Dahinden trat als Spezialgast bei der Liveaufzeichnung des USA-Podcasts im ausverkauften Kaufleuten in Zürich auf. Im Gespräch mit Ressortleiter Christof Münger wurde die Lage tiefgehend analysiert. Zugeschaltet aus den USA waren die Korrespondentin Charlotte Walser aus Washington D.C. sowie der langjährige USA-Korrespondent Martin Kilian aus Charlottesville, Virginia. Diese Diskussion fasst die aktuelle Einschätzung der Schweizer Diplomatie in einer Zeit politischer Unwägbarkeiten zusammen.