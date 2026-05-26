Die Ex-Bachelorette Larissa Hodgson spricht über ihre Erfahrungen mit Essstörungen und wie wichtig es ist, sich von Schwarz-Weiss-Denken zu lösen. Sie erklärt, dass Essen viel mehr ist als nur Nährwerte und dass starre Regeln nicht für die Körper sorgen können.

Die Ex-Bachelorette Larissa Hodgson spricht über ihre Erfahrungen mit Essstörungen und wie wichtig es ist, sich von Schwarz-Weiss-Denken zu lösen. Sie erklärt, dass Essen viel mehr ist als nur Nährwerte und dass starre Regeln nicht für die Körper sorgen können.

Larissa Hodgson betont die Bedeutung, sich von Fachpersonen zu beraten, insbesondere im Bereich Ernährungsberatung, wo man auf Spezialisierungen wie Diabetes, Allergien oder Nierenerkrankungen zählen kann. Die Ex-Bachelorette hält fest daran, dass es wichtig ist, wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu entwickeln und nicht von starren Regeln abhängig zu sein. Sie kritisiert, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, zwischen Hunger und Sättigung zu unterscheiden und dass dies oft von Problem für ihre Gesundheit ist.

Larissa Hodgson ruft dazu auf, sich von sozialen Situationen zu lösen, die nicht von den Ernährungsplänen abhängen, und betont, dass es wichtig ist, flexibel zu sein und nicht zu streng zu sein. Schließlich betont Larissa Hodgson, dass die Atomisierung von Lebensmitteln, wie das Einteilen von Lebensmitteln in ‹gut› und ‹schlecht›, nicht nur ungesund, sondern auch unheilkundig ist.

Die Ex-Bachelorette kritisiert auch die Tatsache, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, sich von ihren sozialen Platzen zu lösen, wenn sie nicht in den Ernährungsplänen passen. Sie ruft dazu auf, sich von sozialen Situationen zu lösen und nicht zu streng zu sein.

Darüber hinaus kritisiert Larissa Hodgson die Tatsache, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, zwischen Hunger und Sättigung zu unterscheiden, und dass dies oft von Problem für ihre Gesundheit ist. Insgesamt betont Larissa Hodgson die Bedeutung, sich von Schwarz-Weiss-Denken zu lösen und sich von Fachpersonen zu beraten, insbesondere im Bereich Ernährungsberatung. Lisa-Marie Hendrix, sie_critical _journalist,stdierrektoris:e Reise<





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