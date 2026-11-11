EVZ: Abgebrochenes Jubiläumsspiel wegen kaputten Daches

Ein Jubiläumsfest der besonderen Art. Die Zuschauer des EVZ verließen das Stadion im ersten Drittel während des 1000. Spiels ihres Torhüters Leonardo Genoni wieder.

So hatte sich der EVZ das große Jubiläumsspiel von Leonardo Genoni wohl nicht vorgestellt. Statt im ausverkauften Stadion im 1000. Spiel ihres Torhüters einen Sieg zu feiern, verließen die Zuschauer das Stadion schon im ersten Drittel wieder.

Spielunterbrechung durch Eisdefekt

Das Wettkampfmodell war jedoch nicht dazu angetan, um den Zuschauern oder den Spielern eine angenehme Atmosphäre zu bereiten. Nach 8:16 Minuten wurde das Spiel aufgrund zweier Löcher im Eis, die das Eis auf das Dach tropfen ließen, aufgrund der unveränderten Eisesqualität vorerst unterbrochen. Das Füllen der Löcher brachte jedoch keine Verbesserung. An einen regulären Spielverlauf, insbesondere nach mehr als 20-minütiger Unterbrechung, war aus Sicherheitsgründen nicht zu denken.

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Die Partie wurde endgültig abgebrochen und zwar aufgrund des kaputten Daches, das im Zuge der Umbauarbeiten der OYM Hall entstanden war. Um einen dritten Rang in der Halle schaffen zu können, hatte das Dach im Sommer angehoben werden müssen. Dadurch waren zu Beginn der Spielzeit zunächst nur Auswärtsspiele des EVZ möglich. Die ersten Heimspiele der Saison waren noch ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen.

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