EVP-Grossrat kritisiert Eintrittskontrollen im St. Jakob-Park

Der EVP-Grossrat Christoph Hochuli möchte den FCB nun stärker in die Pflicht nehmen. Die Eintrittskontrollen sind ihm zu lasch. Es stellt sich die Frage, weshalb die Veranstaltenden, in der Regel der FC Basel, respektive der Stadionsicherheitsdienst, die Eingangskontrollen nicht konsequent durchführen.

Das Abbrennen von Pyros gehört zur Fankultur genauso wie Choreos und Sprechgesänge. Allerdings ist Pyrotechnik im öffentlichen Raum illegal. Die Pyros können bis zu 2000 Grad heiß werden und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Verletzungen führen – etwa, wenn sie auf Menschen treffen.

Der EVP-Grossrat Christoph Hochuli möchte den FCB nun stärker in die Pflicht nehmen. Die Eintrittskontrollen sind ihm zu lasch. Es stellt sich die Frage, weshalb die Veranstaltenden, in der Regel der FC Basel, respektive der Stadionsicherheitsdienst, die Eingangskontrollen nicht konsequent durchführen. Im Stadion ist der FCB für die Sicherheit verantwortlich.

Gemäss der Stadionordnung sind Pyros und das Abbrennen davon verboten. Dem Vernehmen nach werden allerdings bei der Muttenzerkurve wie auch beim Gästesektor kaum Eintrittskontrollen nach pyrotechnischem Material und anderen gefährlichen Gegenständen durchgeführt. Hochuli möchte vom Regierungsrat unter anderem wissen, wie viele Verletzte es zwischen 2021 bis 2025 wegen Pyros im Stadion gab. Ebenso fragt er, wie viele Wegweisungen, Strafanzeigen und verweigerte Einlässe es gab.

Schliesslich möchte er erfahren, was die Regierung unternehmen wird, damit die Veranstaltenden die Eintrittskontrollen in den St. Jakob-Park konsequent durchführen. Die Heimspiele des FCB unterstehen nach dem Polizeigesetz einer Bewilligungspflicht. Das wäre ein politisches Druckmittel auf den Fussballverein, um härtere Eintrittskontrollen zu erzwingen





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