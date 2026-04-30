Evocenta's EMMA®AI erhält TÜV-Zertifizierung für Halluzinationsfreiheit

Evocenta's KI-Lösung EMMA®AI wurde von TÜV Informationstechnik als die weltweit erste KI-Agentin zertifiziert, die nachweislich keine Halluzinationen generiert. Dies bietet Unternehmen und Organisationen Rechtssicherheit und minimiert Haftungsrisiken.

Evocenta setzt mit seiner KI-Lösung EMMA®AI einen neuen Standard für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz . Die Lösung wurde von der TÜV Informationstechnik GmbH, einem Teil der TÜV NORD GROUP, einer umfassenden Prüfung unterzogen, die sich insbesondere auf die Vermeidung von Halluzinationen konzentrierte.

Der detaillierte Prüfbericht bestätigt, dass EMMA®AI zu 100% halluzinationsfrei arbeitet. Dies macht EMMA®AI zur weltweit einzigen KI-Agentin, die von einem unabhängigen Prüfinstitut wie dem TÜV zertifiziert wurde und nachweislich keine fehlerhaften oder frei erfundenen Informationen generiert. Die durchgeführte Architekturprüfung belegt, dass die Technologie von EMMA®AI Halluzinationen – also faktisch falsche Antworten – grundsätzlich ausschließt und auch nicht durch sogenannte Prompt Injections, also Manipulationen der Eingabeaufforderungen, beeinflusst werden kann.

Laura Schuppert, Senior Vice President von evocenta, betont: 'Wir sind äußerst stolz darauf, der erste und einzige Anbieter auf dem Markt zu sein, der rechtssichere und halluzinationsfreie KI-Lösungen für Industrieunternehmen und den öffentlichen Sektor anbieten kann. Dies ermöglicht es unseren Kunden, Haftungsrisiken vollständig zu eliminieren. EMMA®AI hat das Prüfverfahren mit hervorragenden Ergebnissen bestanden, was unseren Anspruch unterstreicht, durch unsere proprietäre IHP-Technologie KI-Systeme zu entwickeln, die für Anwender keinerlei Risiken bergen und sämtliche Haftungsrisiken für Unternehmen ausschließen.

' Die unabhängige Prüfung durch TÜVIT umfasste sowohl Tests im realen Einsatz als auch Simulationen von Prompt-Injection-Szenarien über einen Zeitraum von mehreren Monaten. In allen durchgeführten Tests lieferte EMMA®AI stets absolut korrekte und zuverlässige Ergebnisse – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen und Organisationen, insbesondere in sensiblen und stark regulierten Bereichen wie der öffentlichen Verwaltung oder bei KRITIS-Unternehmen (kritische Infrastrukturen).

Melanie Bohnen, AI-Security-Expertin bei TÜVIT, ergänzt: 'Im Rahmen umfangreicher und anspruchsvoller Testverfahren hat EMMA®AI sowohl im Normalbetrieb als auch unter verschärften Prüfszenarien konsistent faktenbasierte Ergebnisse geliefert. In den durchgeführten Tests wurden keine Halluzinationen festgestellt.

' Die praktische Anwendung von EMMA®AI zeigt, dass die Lösung nicht nur die Servicequalität verbessert, sondern auch die Mitarbeiter entlastet, während gleichzeitig Kosten reduziert und absolute Halluzinationsfreiheit sowie Datensicherheit gewährleistet werden. Damit positioniert sich evocenta deutschlandweit als Vorreiter für eine neue Generation sicherer, geprüfter KI-Lösungen. Das Unternehmen geht mit dem 3D-Avatar EMMA einen innovativen Weg: evocenta hat seine KI-Plattform durch eine aufwändige 3D-Produktion filmisch zum Leben erweckt.

In Zusammenarbeit mit Experten für 3D-Visualisierung, VFX und VR-Produktionen wurde ein beeindruckender 3D-Avatar geschaffen, der die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der KI-Lösung EMMA®AI eindrucksvoll demonstriert. Diese innovative Präsentation unterstreicht den Anspruch von evocenta, KI-Technologien nicht nur leistungsstark, sondern auch zugänglich und verständlich zu machen. Die Kombination aus geprüfter Technologie und ansprechender Visualisierung soll das Vertrauen in KI-Lösungen stärken und die Akzeptanz in Unternehmen und der Öffentlichkeit fördern.

Die Entwicklung von EMMA®AI und die erfolgreiche TÜV-Zertifizierung sind ein wichtiger Schritt hin zu einer verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Deutschland und darüber hinaus. Evocenta plant, die Technologie kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Anwendungsbereiche zu erschließen, um Unternehmen und Organisationen dabei zu unterstützen, die Vorteile von KI sicher und effizient zu nutzen





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