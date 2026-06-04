Everest in der Krise: Rekordandrang, Müllberge und ein Wunder am höchsten Berg der Welt

Der Mount Everest erlebt eine dramatische Saison: Über 1000 Gipfelstürmer, schockierende Müllbilder und die Rettung eines vermissten Sherpas nach sechs Tagen.

Der Mount Everest , der höchste Berg der Welt, erlebt in dieser Saison eine beispiellose Krise. Einerseits wurde ein neuer Rekord an Gipfelstürmern verzeichnet: Mindestens 1000 Bergsteiger, einschließlich der Führer, erreichten erfolgreich den Gipfel, wie Khimlal Gautam, Leiter des Büros für das Everest-Basislager des Tourismusministeriums, mitteilte.

Das sind deutlich mehr als die 866 erfolgreichen Besteigungen im Vorjahr. Andererseits zeigt ein aktuelles Video aus dem letzten Lager vor dem Gipfel, dem sogenannten Camp IV auf fast 8000 Metern Höhe, erschreckende Müllberge. Zelte, Sauerstoffflaschen, Verpackungen und menschliche Abfälle türmen sich dort, wo eigentlich nur Eis und Schnee sein sollten. Die Bilder sorgen weltweit für Entsetzen und werfen ein Schlaglicht auf die Umweltauswirkungen des Massentourismus am höchsten Punkt der Erde.

Inmitten dieser chaotischen Saison ereignete sich ein kleines Wunder. Der 57-jährige Sherpa Dawa, auch bekannt als Hillary Dawa, war am 29. Mai auf dem Rückweg vom Gipfel verschwunden. Er hatte einen polnischen Bergsteiger erfolgreich nach oben geführt, verlor aber auf dem Abstieg in der Nähe von Camp III auf etwa 7100 Metern Höhe seine Spur.

Die Suche per Hubschrauber am folgenden Mittwoch blieb erfolglos, und viele gaben die Hoffnung auf. Doch dann, fast eine Woche später, am 4. Juni, entdeckten Bergführer, die gerade die Seile und Leitern für die Saison abbauten, den Vermissten. Er lief zwischen Gletscherspalten nahe dem Khumbu-Eisbruch, oberhalb des Basislagers auf 5364 Metern Höhe.

Wie er sechs Tage ohne Nahrung, Wasser oder Sauerstoff überleben konnte, ist unklar. Aber er wurde per Helikopter nach Kathmandu gebracht und medizinisch versorgt. Sein Zustand ist gut, und ein Sprecher seiner Expeditionsagentur 8K Expeditions nannte die Rettung ein Wunder und eine Selbstrettung. Die Geschichten von Rekordandrang und Überlebenskampf verdeutlichen die extreme Situation am Everest.

Während die nepalesische Seite des Bergs in dieser Saison geöffnet war, blieb die tibetische Seite geschlossen, was den Druck auf die Südroute noch erhöhte. Die Müllproblematik ist nicht neu, aber die diesjährigen Bilder zeigen eine neue Dimension. Expeditionen hinterlassen tonnenweise Abfall, und trotz Reinigungsaktionen sammelt sich der Müll in den höheren Lagern. Die Suche nach dem vermissten Sherpa zeigt auch die Risiken für die einheimischen Bergführer, die oft im Schatten der Ruhmreichen arbeiten.

Die Rettung von Dawa Sherpa gibt Anlass zur Freude, aber die grundlegenden Probleme am Everest bestehen fort: Überfüllung, Umweltverschmutzung und die Gefahr für Leben. Die Behörden stehen vor der Herausforderung, den Bergtourismus nachhaltiger zu gestalten, bevor solche Wunder nicht mehr möglich sind





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