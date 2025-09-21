EVE Energy setzt Meilenstein in der Großbatterietechnologie: Inbetriebnahme von 100-MWh-Anlage und globale Expansion

EVE Energy, ein Pionier in der Großbatterietechnologie, hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem es die weltweit erste 100-MWh-Anlage mit 628-Ah-Zellen in China erfolgreich in Betrieb genommen hat. Das Unternehmen erweitert seine Präsenz weltweit und stellt innovative Energiespeicherlösungen auf globalen Fachmessen vor, was die Vorreiterrolle des Unternehmens in der Energiewende unterstreicht.

Als Vorreiter in der Großbatterie technologie hat EVE Energy einen bedeutenden Meilenstein gesetzt, der auf früheren Erfolgen bei der Markteinführung und Massenproduktion von Großzellen aufbaut. Dieser Erfolg manifestiert sich in der erfolgreichen Inbetriebnahme der Phase II des Ruite New Energy Project in Lingshou, Hebei, China.

Die Leistung demonstriert nicht nur die umfassende Kompetenz von EVE Energy, von der Forschung und Entwicklung bis zum Einsatz von Hochkapazitätszellen, sondern markiert auch den offiziellen Start des Großbatterie-Zeitalters in der Energiespeicherung. Inmitten der globalen Energiewende vollziehen Energiespeichersysteme rasante Fortschritte hinsichtlich Größe und Marktreife. Zellen mit einer Kapazität von über 600 Ah sind gegenwärtig entscheidend, um die Energiedichte zu erhöhen, die Lebenszykluskosten zu senken und die Sicherheit sowie Zuverlässigkeit zu verbessern. Am 8. September wurde das gemeinsam von EVE Energy und State Grid Power Technology entwickelte, unabhängige Lingshou-Energiespeicherprojekt mit einer Leistung von 200 MW und einer Speicherkapazität von 400 MWh erfolgreich in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um die weltweit erste groß angelegte Anwendung von 628-Ah-Zellen in einer Anlage mit einer Kapazität von 100 MWh, was einen neuen Branchenmaßstab darstellt.\EVE Energy hat innerhalb von nur einer Woche beeindruckende Leistungen erbracht und 80 Mr. Giant-Energiespeichersysteme sowie 40 integrierte Umrichterkabinen geliefert und ans Netz angeschlossen. Dies unterstreicht die außergewöhnliche Fähigkeit des Unternehmens zur Projektabwicklung. Angefangen bei der Qualitätskontrolle und der technischen Koordination bis hin zur Inbetriebnahme und Betriebsunterstützung, bewies EVE seine umfassenden Fähigkeiten. Das weltweit erste in Betrieb befindliche 100-MWh-Großzellenspeicherprojekt liefert wertvolle praktische Erfahrungen für groß angelegte Anwendungen, verbessert die regionale Netzspitzenabdeckung und Frequenzregulierung signifikant, erhöht die Zuverlässigkeit der Stromversorgung und fördert die Integration erneuerbarer Energien. Es unterstützt zudem die Ziele der Provinz Hebei, die Energiestruktur zu optimieren und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Der globale Ausblick wird durch die Auslieferung des Energiespeichersystems Mr. Giant mit 628-Ah-Zellen am 10. September nach Australien und Europa unterstrichen. Mit seinem minimalistischen Design, dem hohen Wirkungsgrad, dem geringen Geräuschpegel (≤65dB) und der Eignung für eine Langzeitspeicherung von über vier Stunden hat Mr. Giant internationale Anerkennung erlangt und unterstreicht die erfolgreiche Markteinführung der 628-Ah-Zellen sowie die Positionierung des Unternehmens als Vorreiter in Bezug auf Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus wird EVE auch in Zukunft seine technologie- und fertigungsorientierte Strategie fortsetzen und mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um die Energiewende weiter voranzutreiben.\EVE Energy präsentiert sich weiterhin auf globalen Veranstaltungen, um seine Innovationen zu zeigen. Auf der The smarter E Europe, Europas größter Fachmesse für die Energiewirtschaft, die vom 7. bis 9. Mai 2025 in München stattfand, präsentierte EVE Energy seine innovativen Energiespeicherprodukte und Komplettlösungen, die auf eine nachhaltige Zukunft ausgerichtet sind. Des Weiteren beteiligte sich EVE Energy am Energy Storage Summit 2025, der vom 17. bis 19. Februar 2025 in London, Großbritannien, stattfand. Das Unternehmen wurde eingeladen, einen Vortrag mit dem Titel „Können Großbatterien das Management ständig wachsender Kraftwerksprojekte vereinfachen?“ zu halten und dort seine fortschrittlichen Lösungen zu präsentieren. Die rasanten Entwicklungen in der Energiespeicherbranche, insbesondere die Expansion von Energiespeichersystemen und Batteriezellen, zeigen ein dynamisches Marktumfeld. Während der Weltmarkt die Batteriezellen mit über 300 Ah, insbesondere die 314-Ah-Zellen, schnell adaptiert, laufen gleichzeitig die Forschung und die Massenproduktion der nächsten Generation von Großkapazitätsbatteriezellen auf Hochtouren





EVE Energy Großbatterie Energiespeicher Erneuerbare Energien Energiewende

