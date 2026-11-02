Evangelisch-reformierte Kirche entschädigt Missbrauchsopfer mit bis zu 20'000 Franken

Die Synode der EKS beschließt Entschädigungen von bis zu 20'000 Franken für Opfer sexuellen Missbrauchs. Eine Kommission prüft ab 2027 die Anträge und übernimmt institutionelle Verantwortung.

Die Synode der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz hat am Montag in Bern einen historischen Beschluss zur Entschädigung von Opfern gefasst. Personen, die in den Einrichtungen der Kirche sexuelle, physische oder spirituelle Gewalt erlitten haben, erhalten zukünftig finanzielle Hilfe. Die maximal mögliche Entschädigung ssumme beträgt dabei bis zu 20'000 Franken pro betroffener Person. Diese Entscheidung markiert den offiziellen Beginn der Aufarbeitung institutionellen Unrechts innerhalb des reformierten Kirchen gebäudes.

Kommission prüft Anträge ab 2027

Die praktische Umsetzung der Entschädigungsregelung beginnt in der ersten Hälfte des Jahres 2027. Zu diesem Zeitpunkt wird eine spezifische Kommission eingesetzt, die für die Bearbeitung der Eingaben zuständig sein wird. Die operative Arbeit dieser Gremiums soll unmittelbar darauf im Herbst desselben Jahres anlaufen. Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz hatte am Montagabend in einer offiziellen Mitteilung die genauen Zeitpläne bekannt gegeben. Die Einrichtung dieser Kommission ist notwendig, um die Anträge systematisch und fair zu prüfen.

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Die zuständige Kommission arbeitet unabhängig, um eine objektive Beurteilung der einzelnen Fälle zu gewährleisten. Sie empfiehlt daraufhin die konkrete Höhe der finanziellen Leistung an die Kirchenvorstände. Bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt die Kommission mehrere gewichtige Faktoren. Dazu zählen die schwerwiegenden Folgen der Gewalt für die betroffene Person. Auch die Schwere des Geschehens und dessen Dauer spielen eine entscheidende Rolle für die Einstufung.

Zusätzlich bewertet die Kommission den Umgang der Institution mit dem jeweiligen Fall. Dieser Aspekt umfasst die Art und Weise, wie die Kirche auf die Vorwürfe reagiert hat. Die individuellen Bedürfnisse der betroffenen Personen stehen im Mittelpunkt der Verfahren. Neben reinen Geldleistungen sind auch Formen der Anerkennung vorgesehen. Diese werden speziell auf die Situation der Opfer abgestimmt.

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Finanzielle und immaterielle Leistungen

Finanzielle Entschädigungen werden ausschließlich unter bestimmten Voraussetzungen gewährt. Sie sind vorgesehen, wenn der klassische Rechtsweg für die Opfer nicht mehr offensteht. Dies ist oft der Fall, weil gesetzliche Verjährungsfristen bereits abgelaufen sind. Auch wenn die beschuldigte Person verstorben ist, kann keine strafrechtliche Verfolgung mehr stattfinden. In solchen Situationen dient die finanzielle Leistung der Wiedergutmachung durch die Kirche.

Immaterielle Leistungen sind hingegen in allen Fällen möglich. Diese reichen über die rein materielle Entschädigung hinaus. Sie sollen den Betroffenen eine individuelle Form der Anerkennung zukommen lassen. Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz und ihre Mitgliedskirchen übernehmen mit diesen Leistungen eine umfassende institutionelle Verantwortung. Damit bekennen sie sich zur Verantwortung für das erlittene Unrecht in der Vergangenheit.

Zehn Jahre Rückstand zur katholischen Kirche

Die Entscheidung der evangelisch-reformierten Kirche kommt verspätet. Als Nachzüglerin hinkt sie der katholischen Kirche ein ganzes Jahrzehnt hinterher. Die römisch-katholische Kirche hat vergleichbare Entschädigungsprogramme bereits früher eingeführt. Die EKS reagiert damit auf den anhaltenden gesellschaftlichen Druck zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen. Die Synode hat in Bern betont, dass dies ein wichtiger Schritt zur Versöhnung ist.

Mit dem Beschluss wird die historische Verantwortung der Kirche deutlich. Die Einführung der Entschädigungsregelung dient dazu, den Opfern eine Stimme zu geben. Die Kommission wird in Zukunft entscheiden, wer unter die Definition der Opfer fällt. Die genauen Kriterien für die Zuerkennung der bis zu 20'000 Franken sind dabei von der Unabhängigkeit der Gremiums abhängig. Die Kirche erwartet eine hohe Anzahl von Anträgen.