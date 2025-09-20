Eva Illouz: Die Linke und der Kulturkampf – Ursachen und Verantwortung

Die Soziologin Eva Illouz analysiert die Ursachen des aktuellen Kulturkampfes und die Rolle der Linken. Sie erörtert die Ursachen des globalen Backlashs, die Verantwortung der Linken und die Auswirkungen auf die politische Landschaft. Illouz warnt vor einer Politik des Backlashs und plädiert für Geduld und Aufklärung.

Eva Illouz , eine prominente Soziologin, analysiert die Ursachen des aktuellen Kulturkampf es und die Rolle der Linke n in diesem komplexen Geschehen. In einem tiefgreifenden Interview beleuchtet Illouz die Faktoren, die zur gegenwärtigen Polarisierung der Gesellschaft beitragen, und untersucht die Verantwortlichkeiten der verschiedenen politischen Akteure.

\Illouz stellt fest, dass die Linke in ihren Augen eine Mitschuld am globalen Backlash und den autoritären Tendenzen trägt, die sich derzeit manifestieren. Sie verweist auf die deutsche Wochenzeitung Die Zeit, die die Frage nach der Verantwortung der Linken für den globalen Backlash aufwirft. Die Soziologin betont, dass die Reaktion auf das, was als «woke» bezeichnet wird, eine weltweite Dimension hat und sowohl von rechts als auch von links kommt. Dieser Backlash diskreditiert nicht nur bestimmte Ideen, sondern auch die gesamte Linke. Illouz analysiert die politische Landschaft und stellt fest, dass viele Wechselwähler, die in den Vereinigten Staaten bei den letzten Wahlen jünger und ethnisch vielfältiger waren als die traditionellen Trump-Wähler, möglicherweise aufgrund von Botschaften der Linken zu den Republikanern übergelaufen sind. Ein weiterer kritischer Punkt, der von Illouz angesprochen wird, ist der Verlust von Wählern der Demokraten aufgrund ihres Einsatzes für die Rechte von Transgender-Personen. Sie räumt ein, dass dies bedauerlich ist, aber eine Tatsache darstellt. Ein Teil der demokratischen Wähler hatte Vorbehalte gegen die Teilnahme von Transpersonen an Frauenwettkämpfen im Sport.\Die Soziologin beleuchtet auch die Rolle der «Manosphäre», einer maskulinistischen reaktionären Bewegung, die sich gegen den Feminismus richtet und die Stimmung für Trump anheizte. Die Maga-Kampagne nutzte diese Entwicklungen aus, indem sie Transpersonen, Feministinnen und die Linke im Allgemeinen dämonisierte. Illouz warnt vor den gefährlichen Auswirkungen einer Politik des Backlashs, in der sich beide Seiten gegenseitig als unvernünftig wahrnehmen und darauf reagieren, was letztendlich zu Gewalt führen kann. Sie hinterfragt, wie Transgender-Rechte ein solches Gewicht erlangen konnten, obwohl sie eine kleine Minderheit betreffen. Illouz erklärt, dass die gut organisierte Interessenvertretung der Transgender-Gemeinschaft und die damit verbundene Spaltung innerhalb der Demokratischen Partei eine Rolle spielten. Politiker wie Kamala Harris, die die Rechte von Transgender-Personen verteidigten, gerieten in Konflikt mit den Interessen ihrer Wählerschaft und wurden von den Republikanern als Verteidiger einer unvernünftigen Sache dargestellt. Die Rechte, insbesondere die extreme Rechte, ist sehr geschickt darin, die Widersprüche der Linken auszunutzen. Illouz betont, dass das Thema der Transgender-Personen, die in Frauensportwettkämpfen dominieren, von den Medien hochgespielt und von den Republikanern in eine moralische Panik verwandelt wurde. Illouz weist darauf hin, dass die Linke sich in zwei gesellschaftlichen Arenen befindet: der kulturellen/intellektuellen und der politischen. Diese Arenen können in einem spannungsvollen Verhältnis stehen, da die Entwicklungen in der kulturellen/intellektuellen Arena schneller voranschreiten als in der politischen. Sie zeigt sich oft gleichgültig gegenüber den Bedürfnissen und Wünschen der breiten Bevölkerung, was zu Wahlverlusten führt. Das Tempo des normativen Wandels kann für viele Menschen zu schnell sein und zu Unverständnis führen. Illouz kritisiert den Progressivismus, der sich nie mit dem Erreichten zufrieden gibt und immer nach noch mehr Fortschritt strebt. Dies führt bei bestimmten Gruppen zu einem Gefühl der normativen Instabilität. Während Kulturschaffende und Intellektuelle ständig nach neuen Ideen und Repräsentationsmöglichkeiten suchen, können die sich rasch verändernden Normen und moralischen Vorstellungen für andere Menschen anstrengend sein, was Ängste und Ressentiments erzeugt. Illouz plädiert für Geduld und Aufklärung anstelle von Verurteilung und moralischer Überlegenheit





