EV Zug gewinnt mit 3:0 gegen Ajoie. Nik Petrovic, Livio Stadler und Dominik Kubalik sichern den Heimsieg. Leonardo Genoni verteidigt mit Shutout.

Der EHC Zug hat am Mittwochabend sein National-League-Spiel gegen die Jurassier aus Ajoie mit einem klaren 3:0-Sieg beendet. Diese Partie ist Teil der laufenden Schweizer Eishockey-Saison und festigt die Position der Zuger als fünftplatziertes Team in der Tabelle. Das Team nutzte den Momentum aus dem spektakulären Sieg beim Tabellenführer ZSC Lions vom Wochenende, um auch zu Hause souverän zu bleiben und zeigte eine starke defensive Leistung unter der Leitung von Leonardo Genoni.

Petrovic und Stadler eröffnen die Torschützenliste

Nik Petrovic leitete den Sieg für den EVZ bereits in der sechsten Minute ein, nachdem er einen Schuss aus der Drehung von Livio Stadler ins Netz lenkte. Stadler konnte sich nach dem Assist zu Beginn des zweiten Drittels auch noch den ersten Saisontreffer gutschreiben lassen. Die Statistik zeigt, dass die Zuger nach Punkten pro Spiel die zweitbeste Mannschaft der Liga sind, was diese frühen Treffer umso bedeutsamer macht. Der Führungstreffer durch Petrovic kam durch eine präzise Umsetzung, die die Defensive von Ajoie überraschte und den Grundstein für den weiteren Verlauf der Partie legte.

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Kubalik erhöht und Genoni verhindert Torerfolg

Im Schlussabschnitt gelang der Mannschaft ein weiterer früher Treffer, als Dominik Kubalik auf 3:0 erhöhte. Ajoie bot sich in den Minuten nach dem 0:1 die beste Möglichkeit, ins Spiel zu finden, als Zug drei kleine Strafen leistete. In den Schlussminuten verhinderte der Pfosten zweimal einen Treffer der Gäste und rettete Leonardo Genoni den Shutout. Die Jurassier, die zuvor zweimal gewonnen hatten, konnten in Zug wieder auf Daniel Carr zurückgreifen. Der Kanadier hat seine Sperre nach der Prügelei mit Gaëtan Haas abgesessen. Der damals mit einer Hirnerschütterung ausgefallene Haas muss weiter auf seine Rückkehr warten.

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Statistiken und Aufstellung der Mannschaften

Die Partie wurde vor 6815 Zuschauern ausgetragen, wobei die Schiedsrichter Tscherrig und Lemelin aus den USA sowie Bichsel und Altmann die Kontrolle über das Geschehen übernahmen. Die Tore fielen in den Minuten 6, 24 und 43. Die Strafzeiten beliefen sich auf fünfmal zwei Minuten gegen Zug, während gegen Ajoie viermal zwei Minuten sowie fünf Minuten für Julius Honka und eine Spieldauer verhängt wurden. PostFinance-Topskorer der Partie waren Rohrer und Tanus. Die Aufstellungen waren vollständig, wobei Zug ohne Bengtsson und Egli antrat, die beide verletzt sind. Ajoie verzichtete auf Brown, der als überzähliger Ausländer gilt, sowie auf Pilet, der ebenfalls verletzt ist. Ab der 57. Minute und 13. Sekunde spielte Ajoie ohne Torhüter.

Konsequenzen für die Tabellenplatzierung

Der Sieg festigt die Position von Zug auf Platz 5 der Tabelle, während Ajoie auf Platz 8 verbleibt. Die Zuger haben 16 Punkte aus 20 Spielen gesammelt, wobei die Tordifferenz bei 57 zu 34 liegt. Ajoie hat 28 Punkte aus 21 Spielen und eine Tordifferenz von 64 zu 70. Die Tabelle wird angeführt vom ZSC Lions mit 49 Punkten aus 20 Spielen, gefolgt von Bern und Ambri-Piotta mit jeweils 36 Punkten. Der EVZ nutzt diesen Schwung, um sich in den oberen Rängen der Liga zu behaupten und sich für die Playoff-Plätze zu qualifizieren. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob das Team diese Form halten kann.