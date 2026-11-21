Eurowings hat Genehmigungen für Flüge nach Syrien erhalten und beantragte Slots für Deutschland. Trotz hoher Erwartungen in Damaskus stehen vor Start im Dezember noch operative Prüfungen aus.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat bei den deutschen Behörden einen Antrag auf Start- und Landerechte (Slots) für Direktflüge nach Damaskus gestellt. Dies bestätigt eine Sprecherin des Unternehmens, obwohl der offizielle Startdatum noch in weiter Ferne liegt. Die Erwartungen in Syrien sind indes bereits hoch, da die lokale Zivilluftfahrtbehörde Eurowings Mitte November die grundsätzliche Genehmigung erteilt hat. Der geplante Operationalstart soll laut der syrischen Nachrichtenagentur Sana am 16. Dezember erfolgen.

Genehmigung erteilt und Infrastruktur geprüft

Eurowings plant die Aufnahme von Linienflügen zwischen Damaskus und mehreren deutschen Metropolen. Zu den Zielen zählen Berlin, Hamburg, Düsseldorf sowie Stuttgart. Vor der aktuellen Antragstellung unternahmen Vertreter von Eurowings und der Lufthansa-Gruppe am 2. September einen Inspektionsflug zum Flughafen Damaskus. Dort bewerteten sie die Infrastruktur und die betriebliche Einsatzbereitschaft des Flughafens speziell im Hinblick auf die geplanten internationalen Verbindungen.

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Omar Hosari, der Leiter der syrischen Zivilluftfahrtbehörde, erklärte gegenüber der Agentur Sana, diese Entscheidung sei strategisch wichtig. Er betonte, dass die neuen Verbindungen die Zahl der direkten Flugverbindungen nach Europa erhöhen würden. Gleichzeitig soll dies internationale Airlines dazu bewegen, nach Syrien zurückzukehren. Die Behörde erwartet durch den Anschluss positive Impulse für den Tourismus und die Wirtschaft des Landes sowie eine stärkere Positionierung syrischer Flughäfen im globalen Luftverkehrsnetz.

Lufthansa Group bremst operative Erwartungen

Trotz der erteilten Genehmigung in Syrien ist die Lufthansa Group als Mutterkonzern noch vorsichtig. Eine Sprecherin der Lufthansa-Tochter bestätigte, dass Slots für Verbindungen nach Damaskus beantragt wurden, ging aber auf die spezifischen Abflugorte in Deutschland keine Aussage. Sie betonte, dass man sich streng nach den Sicherheitsrichtlinien der Lufthansa Group richte. Aktuell evaluiere man mit der Lufthansa-Gruppe die Entwicklungen und Rahmenbedingungen in Syrien kontinuierlich.

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Die Sprecherin warnte davor, bereits Zeitpläne für die Wiederaufnahme des Betriebs zu nennen. Es sei noch zu früh, um Aussagen darüber zu treffen, ob und ab wann Eurowings künftig Flüge nach Syrien aufnehmen könnte. Vor der tatsächlichen Aufnahme von Direktflügen in die syrische Hauptstadt stehen noch weitere kommerzielle und operative Prüfungen an. Dies deutet auf komplexe Abstimmungsprozesse hin, die über die reine Flugroute hinausgehen.

Strategische Bedeutung für den Wiederaufbau

Die Planung von Eurowings Teil der umfassenderen Strategie, um Syrien wieder ins Programm der Lufthansa Group aufzunehmen. Die syrische Nachrichtenagentur Sana zitierte ein Statement, das die Bedeutung des Landes für das Netzwerk unterstreicht. Sobald sich ein Fenster auftut, bemühe man sich, das Land wieder ins Programm aufzunehmen. Dies verdeutlicht das Interesse des deutschen Luftfahrtunternehmens an der Region, sofern die Bedingungen stimmen.

Die Lufthansa Group hält an ihrer Haltung fest, dass die Sicherheit und operative Tauglichkeit Vorrang haben. Die Kooperation zwischen Eurowings und der Zivilluftfahrtbehörde unter Omar Hosari zeigt jedoch den Willen zur Zusammenarbeit. Die geplanten Flüge ab Dezember sollen nicht nur der Personenbeförderung dienen, sondern auch als Katalysator für die internationale Rückkehr von Airlines fungieren. Die weitere Entwicklung hängt nun von den Ergebnissen der noch ausstehenden Prüfungen ab.