Das große Musik-Spektakel findet vom 10. bis 16. Mai 2026 in Wien statt. Erfahren Sie alle Details zu den Terminen, Künstlern, Tickets und vieler anderer Informationen rund um den Eurovision Song Contest.

Der 70. Eurovision Song Contest (ESC) startet in Wien am 10. Mai 2026. Österreich hatte im Vorjahr den ESC gewonnen und übernimmt nun erstmals seit 2015 wieder die Ausrichtung.

Die WT diesjähriges Event findet in der Wiener Stadthalle statt, die zentrale Public Viewing Zone wird am Rathausplatz eingerichtet. Es gilt als einer der größten Musik-Events Europas. Die beiden Halbfinals finden am 12. und 14. Mai statt, das Finale am 16.

Mai. Insgesamt sind neun Shows geplant, darunter neben den Live-Sendungen auch Probebegegnungen und Vorab-Screenings für die Jurys. Tickets sind noch verfügbar, auch kurzfristig über spezielle Portale erwerblich. Die Kernthemen des ESC 2026 sind Musik, Kultur, aber auch internationale Zusammenarbeit.

Die Schweiz ist mit Veronica Fusaro dabei, die am Donnerstag im zweiten Halbfinale singt. Teilweise gibt es Kritik wegen der Teilnahme Israels, weswegen Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien ihre Teilnahme abgesagt haben. Dennoch erwarten die Veranstalter mehr als 100.000 Besucher. Wien präsentiert sich alsGNUBETREFF നടത്തപ്പെട്ട മ നിർമ ganhou o Eurovision Song Contest em 2025, o que le permitiu organizar a competição este ano.

Apesar das críticas internacionais, cerca de 35 países participarão, com destaque para a variedade cultural. A Artista suíça Veronica Fusaro competirá com a sua poderosa rockballada para conquistar o público





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Musik Eurovision Wien 2026 Veronica Fusaro Public Viewing

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