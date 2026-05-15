Eurovision Song Contest 2026: Finalisten und Austragung bekannt

Der Eurovision Song Contest 2026 hat seine letzten Finalisten und die Austragung bekannt gegeben. Laut der 'Tagesschau' qualifizierten sich im zweiten Halbfinale zehn weitere Länder für die Endrunde. Das komplette Teilnehmerfeld für das Finale am Samstagabend ist fest. Austragungsort bleibt die Wiener Stadthalle mit insgesamt 26 Acts. Neben Rumänien schafften auch Australien, Malta und Armenien den Finaleinzug. Laut dem 'Deutschlandfunk Kultur' prägten aufwendige Bühnenshows den zweiten Halbfinalabend. Auch die Ukraine erreichte erneut das Finale des Eurovision Song Contest 2026. Wie die 'Tagesschau' berichtet, galt der Beitrag bereits vor dem Auftritt als aussichtsreich. Beim Eurovision Song Contest 2026 stehen nach dem zweiten Halbfinale alle Beiträge für das Finale fest. Bereits im ersten Halbfinale hatten sich zehn Länder ihren Platz im Finale gesichert. Es findet am Samstagabend in Wien statt und es treten insgesamt 26 Länder gegeneinander an.

Der Eurovision Song Contest 2026 hat seine letzten Finalisten bestimmt. Laut der 'Tagesschau' qualifizierten sich im zweiten Halbfinale zehn weitere Länder für die Endrunde. Damit steht das komplette Teilnehmerfeld für das Finale am Samstagabend fest.

Austragungsort bleibt die Wiener Stadthalle mit insgesamt 26 Acts. Neben Rumänien schafften auch Australien, Malta und Armenien den Finaleinzug. Laut dem 'Deutschlandfunk Kultur' prägten aufwendige Bühnenshows den zweiten Halbfinalabend. Auch die Ukraine erreichte erneut das Finale des Eurovision Song Contest 2026.

Wie die 'Tagesschau' berichtet, galt der Beitrag bereits vor dem Auftritt als aussichtsreich. Beim Eurovision Song Contest 2026 stehen nach dem zweiten Halbfinale alle Beiträge für das Finale fest. Bereits im ersten Halbfinale hatten sich zehn Länder ihren Platz im Finale gesichert. Es findet am Samstagabend in Wien statt und es treten insgesamt 26 Länder gegeneinander an





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