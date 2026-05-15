Eurovision Song Contest 2023: Das Finale findet ohne die Schweiz statt

Nachdem das zweite Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests (ESC) stattgefunden hat, steht fest: Es findet ohne die Schweiz statt. Die australische Sängerin Delta Goodrem erfüllte mit der Ballade 'Eclipse' hohe Erwartungen, doch nun ist klar: Das Finale des 70. Eurovision Song Contests (ESC) findet ohne die Schweiz statt. Die Enttäuschung ist in diesem Moment groß, wie Veronica Fusaro, die in Wien auftrat, in einem Statement erklärte. 'Trotzdem bin ich dankbar dafür, wie viele Menschen mich und meine Musik neu entdeckt haben.' Ihr Traum lebt weiter. 'Drückt mir die Daumen, ich gebe alles. Hopp Schwiz', verkündete sie kurz vor ihrem Auftritt. Ihr Auftritt war nicht ohne Probleme, wie Fusaro später sagte. Die Tänzerinnen lieferten ab, und der Auftritt hat ihr 'mega Spass' gemacht. Ausschlaggebend dürfte vor allem der Song gewesen sein: Die Rockballade 'Alice' hob sich deutlich von den übrigen Beiträgen ab und wirkte weniger typisch für den ESC. Es sei einfach ein 'tougher Song' für den ESC, räumte Fusaro im Interview nach dem Halbfinale ein. Rumänien und Norwegen schafften es ebenfalls ins Finale. Dänemark und Australien sind weiterhin Favoriten. Das Finale findet am Samstag um 21 Uhr in der Wiener Stadthalle statt und wird im Schweizer Fernsehen übertragen.

Nachdem das zweite Halbfinale des 70. Eurovision Song Contest s (ESC) stattgefunden hat, steht fest: Es findet ohne die Schweiz statt. Die australische Sängerin Delta Goodrem erfüllte mit der Ballade ' Eclipse ' hohe Erwartungen, doch nun ist klar: Das Finale des 70.

Eurovision Song Contests (ESC) findet ohne die Schweiz statt. Die Enttäuschung ist in diesem Moment groß, wie Veronica Fusaro, die in Wien auftrat, in einem Statement erklärte.

'Trotzdem bin ich dankbar dafür, wie viele Menschen mich und meine Musik neu entdeckt haben. ' Ihr Traum lebt weiter. 'Drückt mir die Daumen, ich gebe alles. Hopp Schwiz', verkündete sie kurz vor ihrem Auftritt.

Ihr Auftritt war nicht ohne Probleme, wie Fusaro später sagte. Die Tänzerinnen lieferten ab, und der Auftritt hat ihr 'mega Spass' gemacht. Ausschlaggebend dürfte vor allem der Song gewesen sein: Die Rockballade 'Alice' hob sich deutlich von den übrigen Beiträgen ab und wirkte weniger typisch für den ESC. Es sei einfach ein 'tougher Song' für den ESC, räumte Fusaro im Interview nach dem Halbfinale ein.

Rumänien und Norwegen schafften es ebenfalls ins Finale. Dänemark und Australien sind weiterhin Favoriten. Das Finale findet am Samstag um 21 Uhr in der Wiener Stadthalle statt und wird im Schweizer Fernsehen übertragen





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