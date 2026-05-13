Eurovision School Song Contest Final: St.Galler Band "Replay", MediaLinks Suisse

Die fünfköpfige Rockband "Replay" der St.Gallers Kantonsschule am Burggraben tritt am Mittwochabend live im Finale des Eurovision School Song Contest auf der Fernsehbühne des SRF in Zürich an. Mit einem Cover von Elle King und Liedern wie "Ex’s & Oh’s" und "Feeling Good" von Michael Bublé stehen sie mit ihrem Song im Wettbewerb. Ein junger Rocknachwuchs aus dem Fricktal, die Band "TRL", aus Frick macht bei der diesjährigen Ausgabe mit. Ein fantastisches Team, Musiker wie Stephanie Gräve ausôt dem Vorarlberger Theater: sie werden in Basel schauspielern. Geraldine Jurado wird am Eurovision Song Contest auftreten, der Aufführung zu Hauptstars. Das ist großartig.

Die fünfköpfige Rockband "Replay" der St.Gallers Kantonsschule am Burggraben tritt am Mittwochabend live im Finale des Eurovision School Song Contest auf der Fernsehbühne des SRF in Zürich an.

Mit einem Cover von Elle King und Liedern wie "Ex’s & Oh’s" und "Feeling Good" von Michael Bublé stehen sie mit ihrem Song im Wettbewerb. Die Band wurde ursprünglich aus Spass geboren, aus fünf Schülerinnen und Schülern der zweiten und dritten Klasse, die sich im Schulblasorchester kennen und später gemeinsam zu "Replay" kamen. Ihre Musiklehrer und Bandleiter Thomas Sonderegger gibt ihnen einmal pro Woche Unterricht.

Sie spielten bisher am Bandnight des St.Gallers Gymnasiums, im internen Weihnachtskonzert der Kantonsschule und im Jugendkulturraum Flon. Im Publikum Voting landeten sie im fünften Platz, die Jury setzte sie auf den zweiten Platz. Wunderbar, dass sie ins Finale kommen konnten! Auch wenn sie die Nervosität jetzt haben, können sie sich auf den Auftritt in Zürich freuen, weil sie sich auf ein Musikerlebnis für die Zukunft freuen





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