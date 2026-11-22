Das European Jersey Forum führte Experten aus 13 Ländern in die Schweiz. Peter Larson von Viking-Genetics bewertete Schweizer Jersey-Tiere als leistungsfähig und effizient.

Das dreitägige European Jersey Forum hat rund sechzig Teilnehmende aus dreizehn Ländern in die Schweiz gebracht. Der Veranstalter André Stalder, der Präsident von Swiss Jersey, sorgte für ein intensives Programm mit zahlreichen Betriebsbesichtigungen und Fachreferaten. Die Gäste besuchten Zuchtbetriebe in der Innerschweiz, darunter die Beträge von Martin Zemp in Ebnet LU, David Bühlmann in Rothenburg LU und Werner Kenel in Arth SZ. In der Ostschweiz öffneten Christian Steiner in Wernetshausen ZH sowie Manfred Baumann und Remy Senn in Mühlrüti SG ihre Stalltüren für die internationalen Besucher.

Dänischer Genetik-Experte lobt Schweizer Leistung

Peter Larson, der als "Mr. Jersey" gilt, war als prominenter Gast unter der illustren Gästeschar vertreten. Der Däne ist Zuchtverantwortlicher für die Jersey-Rasse beim Genetikunternehmen Viking-Genetics und prägte die internationale Zucht in den vergangenen Jahren massgeblich. Während einer Tierbesichtigung auf dem Betrieb der Familie Kenel in Arth äusserte Larson seine beeindruckte Haltung gegenüber den Schweizer Züchtern. Er betonte, dass die jungen Kühe den Spitzentieren in Dänemark in nichts nachstehen.

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Larson hob insbesondere die Leistungsfähigkeit der Schweizer Tiere hervor. Die hohen Milchmengen bei einem grossen Anteil an Raufutter und geringen Kraftfuttermengen in der Ration imponierten dem Experten sehr. Die Heuqualität bewertete er als fantastisch. Auch die Inhaltsstoffe der Milch seien angesichts des hohen Weidegrasanteils hervorragend. Diese positiven Bewertungen unterstreichen die hohe Qualität der Schweizer Milchproduktion im Vergleich zu internationalen Standards.

Intensive Studie der Genetik und Zuchtwerte

Trotz seiner langjährigen Erfahrung in der Jersey-Zucht bleibt Peter Larson auf der Suche nach der besten Genetik. Er studierte die Tiere und ihre Zuchtwerte auf den Schweizer Betrieben intensiv. Er verwies auf spannende Tiere, von denen man gerne die genomischen Zuchtwertdaten erhalten würde. Auf dem Hof von David Bühlmann habe man kürzlich ein genetisch sehr interessantes Tier gefunden. Dieses liessen sie gemeinsam mit dem Züchter spülen und warten nun gespannt auf die entsprechenden Daten der Kälber.

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Schwerpunkt auf Effizienz statt auf Grösse

Die Jersey-Zucht werde auch zukünftig voll auf Effizienz, Produktivität und Fitness ausgerichtet sein. Larson betonte, dass man nicht den anderen Milchrassen nacheifern müsse, die in der Vergangenheit immer grösser und schwerer wurden. Jürgen Kouwert, der Präsident des European Jersey Forum, unterstützte diese Sichtweise. Er erklärte, dass immer mehr Züchter in Europa Jersey kaufen, um die Inhaltsstoffe ihrer Milch zu verbessern. Die Zeiten, in denen Jersey als Exoten galten, seien längst vorbei.

Der gebürtige Niederländer führt heute in Deutschland einen Betrieb mit zweihundertfünfzig Kühen. Mit den immer grösseren Betrieben werde auch eine weitere Stärke der Jersey-Rasse immer wichtiger. Dank den guten Abkalbeeigenschaften können Bauern mit Jersey ruhig schlafen und müssen keine Nachtschichten einlegen. Diese Eigenschaft gewinnt an Bedeutung, da die Herdengrössen in der Milchviehhaltung kontinuierlich steigen.

Tradition der Familienbetriebe und Wissensaustausch

Jürgen Kouwert schätzte die Schweizer Familienbetriebe besonders. Auf europäischen Grossbetrieben hätten die Kühe schon lange nur noch eine Nummer. Die Namen der Tiere, wie sie in der Schweiz noch üblich seien, kenne dort kaum noch jemand. Auch die Gastfreundschaft der Schweizer Bauern imponierte ihm stark. Für Landwirte sei es gerade nach einem Sommer wie 2026 wichtig, sich zu treffen und auszutauschen.

Auch die Fachreferate prägten den dreitägigen Anlass massgeblich. Franz Seefried von der Qualitas AG sprach zum Thema "Jersey-Haplotyp JM1". Manuel Schneider von Agroscope referierte über ressourceneffiziente Graslandsysteme. An einem Podium diskutierten zwei Bauernfamilien darüber, wie viel Hof ins Netz gehört. Sie erklärten, warum sie ihren Alltag auf Social Media zeigen und welche Kosten dies mit sich bringt.