Die britische Frachtairline European Cargo ist insolvent und hat den Betrieb eingestellt. Gegründet in der Covid-19-Pandemie, flog European Cargo zunächst Schutzausrüstung für die britische Regierung.

Die britische Frachtairline European Cargo ist insolvent und hat den Betrieb eingestellt. Gegründet in der Covid-19-Pandemie , flog European Cargo zunächst Schutzausrüstung für die britische Regierung.

Sie setzte ganz auf umgerüstete Airbus A340. Der Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, wurde am 31. Januar 2020 um Mitternacht vollzogen. Nur wenige Wochen, bevor die Weltgesundheitsorganisation WHO Mitte März den Covid-19-Ausbruch zur Pandemie erklärte.

Im April ging eine neue englische Frachtfluggesellschaft an den Start mit dem nicht mehr ganz passenden Titel European Cargo. Ihr erster Auftrag war es, für die britische Regierung Schutzmasken aus Malaysia nach Großbritannien zu fliegen. European Cargo sitzt am Flughafen der südenglischen Stadt Bournemouth und ist eine Tochter von European Aviation, das sich auf Verkauf, VIP-Umbau und Wartung von Flugzeugen spezialisiert hat.

Gegründet wurde das Unternehmen von dem australischen Geschäftsmann Paul Stoddart, der mehrere Billigfluglinien gründete und zwischendurch sogar einen Formel-1-Rennstall besaß. Die Vierstrahler hat Stoddart von Virgin Atlantic, Iberia und Etihad gekauft und zunächst als sogenannte Prachter, also ohne Passagiersitze, aber noch nicht als vollwertige Frachter betrieben. So absolvierte die Airline für die britische Gesundheitsbehörde NHS über 400 Charterflüge. Ab 2022 wurden die Flugzeuge dann vollständig umgerüstet: Sitze, Trennwände und Gepäckfächer wurden ausgebaut, auf dem Hauptdeck Frachtgondeln installiert.

Noch im selben Jahr verkaufte Stoddart die Airline an Priority 1 Logistics, einen US-amerikanischen Logistikkonzern. Die letzten Flüge führte European Cargo am 19. Mai durch, seitdem stand die Flotte von zuletzt sechs Maschinen am Boden. Am 3.

Juni folgte die offizielle Erklärung: Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Laut den eingesetzten Insolvenzverwaltern stand European Cargo zuletzt unter erheblichem finanziellen Druck, ausgelöst durch rückläufige Aufträge und hohe Treibstoffkosten. Es kommt zu Entlassungen. Zwei anonyme Mitarbeiter haben erklärt, dass ihnen am 3.

Juni in einem Microsoft-Teams-Anruf mitgeteilt worden sei, dass sie entlassen würden. European Cargo hat das Jahr 2024 mit einem Nettoverlust von 26 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Eine leichte Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 30,6 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Zwischen diesem Fall und anderen aktuellen Ereignissen: Der internationale Flughafen des Landes wurde schwer beschädigt, mindestens ein Menschen wurde getötet, viele weitere verletzt





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