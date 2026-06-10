Europaweite Studie: Stickstoffeinträge verdrängen magere Pflanzenarten

Eine grosse Langzeitstudie untersucht erstmals den Wandel der europäischen Pflanzenwelt. Das Ergebnis: Stickstoffeinträge führen zu einem Anstieg nährstoffliebender Arten und verdrängen seltene Spezies. In der Schweiz zeigen Schutzmassnahmen erste Erfolge.

Die Lebensbedingungen für Pflanzen in Europa haben sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert. Eine umfassende Langzeitstudie , die vom Schweizerischen Nationalfonds ( SNF ) unterstützt wurde und an der die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft en ( ZHAW ) beteiligt war, hat erstmals einen europaweiten Überblick über die Auswirkungen auf die Biodiversität geliefert.

Das Forschungsteam wertete rund 650.000 Datensätze aus den Jahren 1960 bis 2020 aus einer grossen europäischen Datenbank aus. Das zentrale Ergebnis ist ein klarer Trend: Stickstoffliebende Pflanzen, wie etwa Brennnesseln, nehmen in allen untersuchten Lebensräumen stark zu. Hauptursachen sind Einträge aus Kunstdünger, der Nutztierhaltung sowie Stickoxide aus Verkehr und Industrie. Diese Entwicklung verdrängt zunehmend Arten, die magere Böden bevorzugen, darunter seltene und ikonische Pflanzen wie Orchideen.

Interessanterweise zeigt der Trend in der Schweiz eine leichte Umkehrung. Der beteiligte Ökologe Jürgen Dengler von der ZHAW deutet dies als Erfolg regionaler Massnahmen, etwa der Reduktion von Kunstdünger.

"Es scheint, dass bei uns regionale Massnahmen wie die Reduktion von Kunstdünger eine Wirkung zeigen. Aber europaweit ist davon noch nichts zu merken", so Dengler. Ein weiterer beobachteter Effekt ist die Zunahme schattenliebender Arten auf Wiesen. Die Forschenden führen dies auf eine dichtere Vegetation zurück, die durch Nährstoffeinträge oder fehlende Bewirtschaftung entsteht.

Überraschend gering fielen hingegen die direkten Effekte des Klimawandels auf die Pflanzenwelt aus. Die Vegetation reagiere insgesamt deutlich langsamer auf höhere Temperaturen als in vielen Modellen vorhergesagt. Eine Ausnahme bilden jedoch die Schweizer Alpen: Dort breiten sich wärmeliebende Arten aus den Tieflagen bereits in höhere Lagen aus, was auf den Klimawandel zurückgeführt wird.

Die Studie unterstreicht die Dominanz von Stickstoffeinträgen als primärer Treiber des Wandels und zeigt gleichzeitig, dass lokale Schutzmassnahmen durchaus wirksam sein können, während die globale Klimaerwärmung in der Vegetation noch nicht in dem befürchteten Ausmass sichtbar ist





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