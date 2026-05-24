(Europaweit steigt die Nachfrage nach Elektroautos) Pfarrer in Bayern wird Irán-Konflikt-Ratgeber schreiben

Staatliche Förderprogramme und die hohen Benzinpreise lassen Europas Verbraucher zu Elektroautos greifen. In einigen Ländern haben Elektrofahrzeuge längst den Straßenberg geschrieben, während andere nun an sehenswertem Zuwachs erahnen.

Staatliche Förderprogramme und die hohen Benzinpreise lassen Europas Verbraucher zu Elektroautos greifen. Quelle: imago/MiSOnline-Marktplatzbetreiber berichten nicht nur aus Deutschland, Frankreich ⁠und anderen Ländern über eine steigende Nachfrage, in denen Elektroautos schon länger zum Strassenbild gehören.

Auch in Italien, Spanien oder Polen entscheiden sich ⁠immer mehr Autokäufer für ein derartiges Auto. Einige Branchenexperten gehen nun davon aus, dass die Technik ihren Durchbruch geschafft hat.

«Das ist kein einmaliger Anstieg, das ist ein Wendepunkt», ‌sagte Gurjeet Grewal, Chef von Octopus Electric Vehicles. Nach Daten des Analysehauses New Automotive und des Branchenverbandes ‌E-Mobility Europe, in dem Elektroautobauer, Zulieferer und Flottenbetreiber vertreten sind, legte ​der Absatz von Elektroautos im April in den 15 wichtigsten europäischen Staaten um gut ein Drittel zu. Insgesamt wurden im vergangenen Monat gut 200.000 Elektroautos neu zugelassen, das entspricht einem Anteil von mehr als einem Fünftel an den gesamten Neuzulassungen.

Dabei bleibe Deutschland der absatzstärkste Markt, das stärkste Wachstum seit Jahresbeginn sei jedoch in Italien zu verzeichnen. Aber auch in Spanien und Polen entschieden sich mehr Käufer für ein ‌E-Auto.

«Die Zahlen von April zeigen, dass der europäische Elektroautomarkt ernsthaft Schwung aufnimmt», sagte Chris Heron, Generalsekretär bei E-Mobility Europe. Gefragt sind insbesondere günstige Einstiegsmodelle. Volvo verzeichnet nach den Worten von Vertriebschef Erik Severinsson eine steigende Nachfrage insbesondere nach dem kleinen SUV EX30. Dieser sei in dem Segment positioniert, in ​dem die Kunden am stärksten auf Spritpreisänderungen reagierten, sagte er. Auch in Südeuropa nehme das Interesse zu





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