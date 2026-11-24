Die EU-Kommon kritisiert das Tempo der Digitalisierung in Deutschland. Laut Bericht bleiben Steuerlücken bestehen und die Struktur der Länderzuständigkeiten behindert den Fortschritt nachhaltig.

Die Europäische Kommission übt in ihrem neuen Bericht scharfe Kritik an der langsamen Digitalisierung der deutschen Steuerverwaltung. Brüssel weist darauf hin, dass die Aufteilung der Zuständigkeiten auf die einzelnen Bundesländer seit langem ein strukturelles Hemmnis darstellt. Obwohl in Deutschland bereits Digitalisierung sstrategien existieren, scheitert die flächendeckende Umsetzung häufig an den unterschiedlichen IT-Systemen der Länder. Die Behörde mahnt an, dass die Bundesrepublik die dringend notwendigen Verbesserungen beschleunigen muss, um den Anforderungen des digitalen Zeitalters gerecht zu werden.

Strukturelle Hindernisse behindern einheitliche IT

Ein zentrales Problem ist die fragmentierte Zuständigkeitsstruktur. Die Steuerverwaltungen der Bundesländer nutzen nach Angaben der Kommission häufig noch eigene, isolierte IT-Systeme. Diese fehlende Einheitlichkeit erschwert die bundesweite Umsetzung moderner Digitalisierungsstrategien erheblich. Die Europäische Kommission hat diese Thematik bereits im vergangenen Jahr angesprochen und deutlich gemacht, dass mehr Tempo bei der Modernisierung der Infrastruktur unerlässlich ist. Ohne eine stärker integrierte technische Basis bleibt die Effizienz der deutschen Finanzverwaltung hinter den Möglichkeiten zurück.

Also read Warum die SVP mit ihren Kandidaten für die Bundesratswahl provoziert

Fehlender nationaler Rahmen für Steuerschätzungen

Zusätzlich wird kritisiert, dass Deutschland bisher keinen nationalen Rahmen für die systematische Schätzung und Überwachung von Steuerlücken verfügt. Steuerlücken definieren sich dabei als Einnahmen, auf die ein rechtlicher Anspruch besteht, die jedoch aus verschiedenen Gründen nicht eingezogen werden. Ursachen hierfür sind Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, administrative Mängel oder unbeabsichtigte Fehler. Die Kommission betont, dass ein solches System entscheidend wäre, um die Dimension der entgangenen Einnahmen genau zu bestimmen und gegenzusteuern.

Der Bericht hebt hervor, dass die Bekämpfung dieser Lücken nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit ist, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Ein Zurückgewinnen auch nur eines Teils dieser fehlenden Einnahmen könnte den erheblichen Druck auf die angespannten Haushalte der Mitgliedstaaten verringern. Die Europäische Kommission fordert daher eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, um Strategien zur Schließung dieser Lücken effektiver zu gestalten und den gemeinsamen Steuerbasis zu schützen.

Advertisement

Geringe offene Steuerschulden trotz Digitalisierungsdefizit

Trotz der massiven Kritik an der Digitalisierung lobt die Europäische Kommission einen Bereich, in dem Deutschland vergleichsweise gut abschneidet. Ende 2024 waren den Angaben der Brüsseler Behörde zufolge nur 3,2 Prozent der gesamten Steuereinnahmen noch nicht eingegangen. Dieser Wert ist im europäischen Vergleich als gering anzusehen und zeigt, dass die grundsätzliche Erhebung von Steuern noch gut funktioniert. Die offenen Schulden repräsentieren dabei lediglich den aktuellen Stand der noch ausstehenden Zahlungen im Gegensatz zu den bereits verloren gegangenen Einnahmen durch Steuerschlupflöcher.

Der Unterschied zwischen offenen Schulden und tatsächlichen Steuerschlupflöchern ist dabei entscheidend. Steuerschlupflöcher umfassen Einnahmen, die aufgrund von Vergünstigungen wie Befreiungen oder Anreizen oder durch illegale Umgehungen der Steuergesetze entgangen sind. Während die Quote der offenen Schulden niedrig ist, bleibt das Fehlen eines Systems zur Schätzung der eigentlichen Lücken ein gravierendes Defizit, das die langfristige Planungssicherheit und Fairness im Steuersystem beeinträchtigt.

Anforderungen an die Zusammenarbeit und Zukunft

Die Europäische Kommission dringt daher auf konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Kooperation zwischen den Bundesländern und der Bundessteuerbehörde. Nur durch eine einheitliche digitale Landschaft können die strukturellen Probleme der Zuständigkeitsverteilung überwunden werden. Die Brüsseler Behörde erwartet, dass Deutschland die in dem Bericht formulierten Empfehlungen schnellstmöglich umsetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit und Integrität des Steuersystems zu wahren. Die Zukunft der deutschen Steuerverwaltung hängt maßgeblich davon ab, wie schnell diese digitalen und strukturellen Hürden abgebaut werden.