Europa League und Conference League: Deutsche Teams mit starken Leistungen in den Hinspielen

In den Hinspielen der Europa League und Conference League zeigten deutsche Teams starke Leistungen. Freiburg überzeugte gegen Celta Vigo, Mainz dominierte gegen Strasbourg. Auch Bologna und Porto waren im Einsatz.

SC Freiburg – Celta Vigo \Am vergangenen Wochenende erlebte der SC Freiburg eine schmerzliche 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München. Die Breisgauer waren gefordert, diese Enttäuschung schnellstmöglich zu verarbeiten, denn am Donnerstagabend stand das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Celta Vigo auf dem Programm. Es gelang Freiburg offenbar, die Niederlage zu verarbeiten und fokussiert in das Spiel zu gehen, denn der Start in die Partie glückte ausserordentlich.

Der Shootingstar der Schweizer Nationalmannschaft, Johan Manzambi, bereitete in der 10. Minute den Führungstreffer vor, indem er den Ball auf Vincenzo Grifo legte, welcher ihn daraufhin gekonnt ins Netz schlenzte. Kurz darauf, in der 30. Minute, erhöhte Jan-Niklas Beste auf 2:0. Freiburg dominierte Celta Vigo in dieser Phase des Spiels deutlich, was durch einen Pfostenschuss von Manzambi kurz darauf nochmals unterstrichen wurde. Die Spanier fanden nach der Halbzeitpause besser ins Spiel, die Partie gestaltete sich nun ausgeglichener, wobei Vigo selten wirklich gefährlich wurde. Freiburg hingegen blieb gefährlich und konnte in der 78. Minute durch einen Kopfball von Matthias Ginter auf 3:0 erhöhen. Dieser Treffer besiegelte den Endstand einer eindrucksvollen Leistung der Süddeutschen und ebnete den Weg für das Rückspiel.\FC Bologna – Aston Villa\In der Emilia-Romagna kam es zu einem Duell zweier traditionsreicher Vereine. Bologna, mit Remo Freuler in der Startelf, traf auf Aston Villa. Die Heimmannschaft erwischte den besseren Start. In der 28. Minute jubelte Bologna über einen vermeintlichen Führungstreffer, der jedoch aufgrund einer Abseitsposition wieder aberkannt wurde. Entgegen des Spielverlaufs gingen die Gäste aus Birmingham kurz vor der Pause durch Ezri Konsa in Führung. Dieses Tor gab den Gästen Auftrieb, der auch nach der Halbzeit anhielt. Ollie Watkins erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Bologna gelang in der 90. Minute durch Jonathan Rowe noch der Anschlusstreffer, doch Watkins sorgte in den Schlusssekunden für den 3:1-Endstand. Freuler und seine Teamkollegen stehen nun im Rückspiel im Villa Park vor einer grossen Herausforderung.\FC Porto – Nottingham Forest\Der Schweizer Nationalspieler Dan Ndoye, der für Nottingham Forest aufläuft, durfte gegen Porto ebenfalls von Beginn an spielen. Die Gastgeber aus Portugal erzielten innerhalb der ersten 13 Minuten zwei Tore, wobei eines davon ins eigene Tor fiel. Martim Fernandes missglückte ein Rückpass zum Torhüter komplett, sodass der Ball im eigenen Netz landete. Der weitere Spielverlauf in der ersten Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, ebenso wie das Ergebnis. In der 63. Minute gelang Nottingham der vermeintliche Führungstreffer, doch das Tor von Igor Jesus wurde aufgrund eines Foulspiels in der Entstehung wieder aberkannt. Ein weiterer Treffer wollte nicht gelingen, sodass im Rückspiel in Nottingham noch alles offen ist.\1. FSV Mainz 05 – RC Strasbourg\Urs Fischers Mainz zeigte im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League gegen Strasbourg eine perfekte erste Halbzeit. Mit Silvan Widmer als Kapitän in der Startelf führten die Mainzer nach 45 Minuten hochverdient mit 2:0. Die beiden sehenswerten Tore erzielten Kaishu Sano und Stefan Posch. In der zweiten Halbzeit verwaltete Mainz den Zwei-Tore-Vorsprung souverän und liess nicht viel zu, obwohl die Franzosen mehr Ballbesitz verzeichneten. Es war eine mutige Leistung der Mannschaft von Urs Fischer, die am Ende mit einem deutlichen Sieg belohnt wurde





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