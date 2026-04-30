Europa League: SC Freiburg unterliegt Sporting Braga im Hinspiel

Der SC Freiburg verliert das Hinspiel des Europa League Halbfinals gegen Sporting Braga knapp mit 1:2. Ein später Gegentreffer in der Nachspielzeit besiegelt die Niederlage. Nottingham Forest gewinnt parallel gegen Aston Villa.

Der SC Freiburg erlitt im Hinspiel des Europa League Halbfinals eine bittere Niederlage gegen Sport ing Braga. Trotz eines frühen Ausgleichstreffers konnte die Mannschaft von Trainer Christian Streich am Ende nicht verhindern, dass die Portugiesen in der Nachspielzeit den entscheidenden Siegtreffer erzielten.

Das Spiel in Braga war von Spannung und Kampfgeist geprägt, wobei beide Mannschaften über weite Strecken ebenbürtig waren. Die Freiburger zeigten Moral und kämpften sich nach einem frühen Rückstand zurück ins Spiel, doch letztendlich reichte es nicht, um ein positives Ergebnis mit nach Deutschland zu bringen. Das Spiel begann für den SC Freiburg denkbar ungünstig. Braga ging früh in Führung, was die Gäste aus Freiburg sichtlich unter Druck setzte.

Doch die Breisgauer zeigten eine beeindruckende Reaktion und glichen durch einen sehenswerten Konterangriff aus, der von Vincenzo Grifo erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften versuchten, das Zepter in die Hand zu nehmen. Die Freiburger um Johan Manzambi bemühten sich um kreative Aktionen, doch die portugiesische Abwehr stand weitestgehend sicher.

Kurz vor der Halbzeitpause kam es zu einer strittigen Situation: Nach einem Eckball wurde Lienhart des Klammerns beschuldigt, was zu einem Elfmeter für Braga führte. Doch der junge Torhüter Noah Atubolu avancierte zum Helden, indem er den Elfmeter von Zalazar mit einer Glanzparade hielt und den Ausgleich bewahrte. Diese Szene gab den Freiburgern zusätzlichen Auftrieb für die zweite Halbzeit. Nach dem Wiederanpfiff wog die Partie hin und her.

Der SC Freiburg drängte auf die Führung, doch die Portugiesen verteidigten mit Mann und Maus. Manzambi hatte eine gute Gelegenheit, scheiterte aber knapp mit einem Fernschuss. Auch Mantanovic konnte einen Eckball nicht im Tor unterbringen. Trotz der Bemühungen der Freiburger blieb das Spiel eng und umkämpft.

In der Schlussphase schien es, als ob das Spiel in die Verlängerung gehen würde. Doch in der 92. Spielminute passierte das Unglück: Atubolu ließ einen Schuss abprallen, und Dorgeles war zur Stelle, um den Ball über die Linie zu drücken. Der späte Gegentreffer bedeutete die 1:2-Niederlage für den SC Freiburg.

Parallel dazu gewann Nottingham Forest gegen Aston Villa mit 1:0, wobei ein Elfmetertor von Wood den Unterschied machte. Dan Ndoye fehlte Nottingham aufgrund einer Verletzung. Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt, und der SC Freiburg und Aston Villa müssen jeweils einen Rückstand aufholen, um ins Finale der Europa League einzuziehen. Die Aufgabe für Freiburg ist dabei besonders schwierig, da sie nicht nur ein Tor aufholen müssen, sondern auch auswärts antreten.

Die Fans in Freiburg hoffen dennoch auf ein Wunder und glauben an die Moral und den Kampfgeist ihrer Mannschaft. Die Enttäuschung nach der Niederlage ist groß, aber die Chance auf den Einzug ins Finale ist noch nicht gänzlich vertan. Es wird ein spannendes Rückspiel erwartet, in dem der SC Freiburg alles geben muss, um sich den Traum vom Europa League Finale zu erfüllen. Die Leistung von Atubolu, trotz des letztendlichen Gegentores, war ein Lichtblick im Spiel.

Er zeigte sein Talent und bewies, dass er ein zuverlässiger Rückhalt für die Mannschaft ist. Die Offensive muss im Rückspiel jedoch effizienter sein, um die Chancen zu nutzen und Tore zu erzielen. Die Unterstützung der Fans im eigenen Stadion wird dabei eine wichtige Rolle spielen





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