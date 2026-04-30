Europa League: Freiburg erleidet bitteren Rückschlag im Halbfinal-Hinspiel gegen Braga

Der SC Freiburg verliert das Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen Sporting Braga mit 1:2. Das entscheidende Gegentor fällt in der Nachspielzeit, wodurch das Finale in Gefahr gerät.

Der Traum vom Europa-League-Final für den SC Freiburg steht nach einer bitteren 1:2-Niederlage im Halbfinal -Hinspiel gegen Sporting Braga in Portugal auf Messers Schneide. Das entscheidende Gegentor fiel dabei in der Nachspielzeit, was die Enttäuschung im Breisgau umso größer macht.

Nach dem bereits erlittenen Aus im DFB-Pokal, wo der Finaleinzug gegen den VfB Stuttgart in letzter Sekunde verpasst wurde, droht nun auch in der Europa League das bittere Ende. Die Freiburger reisen mit einem Rückstand von einem Tor zum entscheidenden Rückspiel in einer Woche nach Hause. Das Spiel begann für den SC Freiburg denkbar ungünstig, als Demir Tiknaz bereits in der 8. Minute für Braga in Führung ging.

Doch die Mannschaft von Trainer Julian Schuster zeigte Moral und glich durch Vincenzo Grifo in der 16. Minute aus. Kurz vor der Halbzeitpause bewies Torhüter Noah Atubolu seine Klasse, indem er einen umstrittenen Elfmeter von Rodrigo Zalazar parierte und so den Ausgleich bewahrte. Die Freiburger hatten im Viertelfinal gegen Celta Vigo ihre Stärke demonstriert und sich souverän durchgesetzt, was ihnen laut Kapitän Christian Günter «Blut geleckt» hatte.

Das Team war fest entschlossen, das Märchen weiterzuschreiben, doch das Hinspiel in Braga offenbarte erneut die Schwierigkeiten, die der SC Freiburg in entscheidenden Momenten hat. Der Schweizer Johan Manzambi spielte dabei über die volle Distanz und zeigte eine solide Leistung, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Braga hatte sich im Achtelfinal in einem dramatischen Rückspiel gegen Betis Sevilla qualifiziert und zeigte auch gegen Freiburg eine hohe Intensität.

Die Freiburger Defensive geriet früh unter Druck, und die Mannschaft leistete sich viele unnötige Fehler im Passspiel. Trotz der Unterstützung von rund 2000 mitgereisten Fans gelang es dem SC Freiburg nur selten, gefährliche Akzente zu setzen. Die beste Chance für Freiburg vergab Eggestein nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit.

Das späte Gegentor in der Nachspielzeit war ein herber Schlag für die Freiburger, die nun im Rückspiel eine starke Leistung abrufen müssen, um den Traum vom Final noch am Leben zu erhalten. Für Stürmer Igor Matanovic, der das Spiel als das «größte meiner Karriere» bezeichnete, und die gesamte Mannschaft ist die Situation nun besonders herausfordernd.

Die Hoffnung auf ein Weiterkommen lebt jedoch, und die Freiburger werden alles daran setzen, das Rückspiel zu drehen und sich den Einzug ins Finale zu sichern. Die Enttäuschung ist groß, aber der Glaube an die eigene Stärke ist ungebrochen





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SC Freiburg Europa League Sporting Braga Halbfinal Fussball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG besiegt Bayern in torreichem Champions-League-Halbfinal mit 5:4Das Hinspiel der Champions-League-Halbfinals zwischen PSG und Bayern München endete mit einem torreichen 5:4-Sieg für die Pariser. Neun Tore in einer Partie machten es zum torreichsten Halbfinal-Spiel der CL-Geschichte. Das Rückspiel am kommenden Mittwoch in München bleibt spannend.

Read more »

Champions League bleibt bei blue Sport – Europa League zu DAZNAb dem Rechtezyklus 2027/28 wird der europäische Klubfussball in der Schweiz neu aufgeteilt: Die Champions League bleibt weiterhin exklusiv bei blue Sport, während sich DAZN die Rechte an Europa League und Conference League sichert. Für Fussballfans bedeutet das künftig mehr Fragmentierung im TV-Markt.

Read more »

Europa League und Conference League: Ergebnisse der HinspieleEine Zusammenfassung der Ergebnisse der Hinspiele in der Europa League und Conference League, darunter die Spiele Sporting Braga gegen SC Freiburg, Nottingham Forest gegen Aston Villa, Schachtar Donezk gegen Crystal Palace und Rayo Vallecano gegen RC Strassburg.

Read more »

Europa League: SC Freiburg unterliegt Sporting Braga im HinspielDer SC Freiburg verliert das Hinspiel des Europa League Halbfinals gegen Sporting Braga knapp mit 1:2. Ein später Gegentreffer in der Nachspielzeit besiegelt die Niederlage. Nottingham Forest gewinnt parallel gegen Aston Villa.

Read more »

Freiburg verliert Halbfinal-Hinspiel in Braga 1:2Freiburg mit dem Schweizer Johan Manzambi verliert das Halbfinal-Hinspiel in Portugal gegen Braga 1:2. Der entscheidende Treffer fällt in der Nachspielzeit.

Read more »

Freiburg verliert Halbfinal-Hinspiel in Braga 1:2Freiburg mit dem Schweizer Johan Manzambi verliert das Halbfinal-Hinspiel in Portugal gegen Braga 1:2. Der entscheidende Treffer fällt in der Nachspielzeit.

Read more »