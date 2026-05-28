Europa‑Devisen und Aktienmarkt unter geopolitischem Druck - Gewinnserie endet, Unsicherheit steigt

Der Euro verliert nach kurzer Aufwärtsphase wieder an Boden, während geopolitische Spannungen im Nahen Osten und nachlassende KI‑Euphorie die europäischen Märkte belasten. Defensive Titel geben Gewinne ab, Unternehmensaufträge im KI‑Bereich geben Hoffnung, doch Wirtschaftsexperten mahnen zu schnelleren Reformen.

Der europäische Devisenmarkt hat am Donnerstag ein abruptes Ende seiner elf Tage andauernden Gewinnserie erlebt. Nachdem der Euro zunächst leichte Gewinne erzielt hatte, verlor er im Verlauf des Vormittags einen Teil dieser Aufwärtsbewegungen wieder und fiel zurück auf 1,1618 gegenüber dem US‑Dollar.

Der US‑Dollar selbst legte leicht zu und notierte bei 0,7887 gegenüber dem Euro, während der Franken sich auf 0,9163 gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung stabilisierte. Diese Kursbewegungen spiegeln die zunehmende Unsicherheit wider, die von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sowie von einer nachlassenden Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) getrieben wird. Marktbeobachter von Candriam wiesen darauf hin, dass der Konflikt im Nahen Osten die anfängliche Schockphase bereits überwunden hat, jedoch nun von wiederholten Eskalationen, teilweisen Deeskalationen und anhaltenden Störungen geprägt ist.

Die Schifffahrtswege bleiben beeinträchtigt, die Inflationserwartungen steigen, und trotz der Erholung der Aktienmärkte vom ersten Schock reagieren Investoren zunehmend zurückhaltender auf neue geopolitische Schlagzeilen. Sollte sich die Gefahr einer Übertragung des Konflikts auf die globale Wirtschaft verstärken, könnten erneut Risiko‑Neu­bewertungen erfolgen. Im Aktienmarkt selbst dominieren nach wie vor defensive Schwergewichte, die jedoch aktuell Gewinne mitnehmen. Der deutsche Leitindex verlor am späten Vormittag nur leicht, während der europäische Branchenindex in der Spitze um 1,4 Prozent zulegte.

Einzelne Unternehmen meldeten jedoch positive Entwicklungen: So kündigte ein großer Technologiekonzern einen Auftrag der Bundeswehr im Wert von knapp einer Milliarde Euro an, was das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des KI‑Geschäfts unterstreicht. Analysten von Emden Research betonten jedoch, dass der Kryptomarkt sich im Spannungsfeld aus geopolitischen Risiken, Inflationssorgen und dem Entzug billiger Liquidität befinde, wodurch Anleger in einem Klammergriff festzustecken scheinen.

Trotz einiger positiver Unternehmensnachrichten depressieren die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten die Stimmung und führen zu vermehrten Gewinnmitnahmen, insbesondere im Pharmasektor, der den Gesamtmarkt stark belastet. Die wirtschaftspolitischen Konsequenzen sind ebenfalls spürbar. Der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands BdB, Heiner Herkenhoff, gab bekannt, dass die Wachstumsprognose für das laufende Jahr von ursprünglich 1,0 Prozent auf 0,7 Prozent gesenkt wurde, da Unternehmen Investitionen aufgrund der hohen Unsicherheit verschieben oder streichen.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, Reformen schneller und entschlossener umzusetzen, um die stagnierende Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Gleichzeitig wird im Hintergrund erwartet, dass die USA ihre militärischen Aktivitäten im Iran fortsetzen, während die EU‑ und US‑Militärsätze in der Region weiter eskalieren. All diese Faktoren lassen den globalen Aktienmarkt angesichts einer möglichen Verschärfung des Nahost‑Konflikts vorsichtig abwägen, während Anleger auf klare diplomatische Durchbrüche hoffen, die das Risiko weiter mindern könnten





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