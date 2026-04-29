Euroairport Basel: Hauptpiste nach Sanierung bald wieder geöffnet

Dank gutem Wetter sind die Sanierungsarbeiten am Euroairport Basel fast abgeschlossen. Die Hauptpiste soll am 20. Mai wieder für den Flugbetrieb freigegeben werden. Rund 16.000 Kubikmeter Beton wurden verbaut.

Der Euroairport Basel -Mulhouse-Freiburg steht kurz vor der Wiedereröffnung seiner Hauptpiste nach umfangreichen Sanierung sarbeiten. Dank anhaltend guten Wetters konnten die Arbeiten deutlich schneller als geplant abgeschlossen werden.

Die Baustelle, die seit geraumer Zeit den Flugbetrieb beeinträchtigte, wurde am Mittwoch von den schweren Maschinen geräumt, ein Zeichen für den bevorstehenden Abschluss des Projekts. Die Erneuerung der Hauptpiste, ein zentraler Bestandteil der Modernisierung des Flughafens, umfasste den Einbau von rund 16.000 Kubikmetern Beton. Diese Entscheidung für Beton anstelle von Asphalt wurde aufgrund der höheren Widerstandsfähigkeit des Materials getroffen, wie Euroairport-Sprecherin Manuela Witzig erläuterte.

Obwohl Beton eine längere Trocknungszeit aufweist, entschied man sich für eine vollständige Sperrung der Piste, um die Bauarbeiten effizient und zügig durchführen zu können. Eine Verlängerung der Sanierung über mehrere Jahre, beispielsweise durch Nachtarbeiten, wurde so vermieden. Die Investition in die Sanierung beläuft sich auf insgesamt 40 Millionen Euro, ein deutliches Zeichen für das Engagement des Euroairports in die Zukunft seiner Infrastruktur. Neben der Hauptpiste wurde auch der Taxiway Bravo, die lange Rollbahn parallel zur Hauptpiste, umfassend saniert.

Im Gegensatz zur Hauptpiste, die den enormen Belastungen bei Landungen ausgesetzt ist, wird der Taxiway Bravo mit Asphalt belegt. Dies liegt daran, dass Asphalt für Rollbahnen, die keine direkten Landebelastungen aushalten müssen, eine geeignete und kosteneffiziente Lösung darstellt. Für die Asphaltierung des Taxiway Bravo wurden insgesamt 40.000 Tonnen Asphalt verbaut. Während der Sanierungsarbeiten wurde der Flugverkehr auf dem Euroairport auf die Sekundärpiste verlagert, was jedoch mit gewissen Einschränkungen verbunden war.

Die Sekundärpiste verfügt nicht über ein Instrumentenlandesystem, was Flüge bei schlechten Sichtverhältnissen unmöglich macht. Darüber hinaus sind die Windbedingungen auf der kürzeren Piste restriktiver, was in den letzten Tagen zu zahlreichen Umleitungen und Flugausfällen führte. Insbesondere bei Wind aus westlicher Richtung, der zu Rückenwind für die Flugzeuge führt, besteht ein erhöhtes Risiko eines Strömungsabrisses, was die Sicherheit des Flugbetriebs gefährden könnte.

Die Fluggesellschaften haben daher eigene Sicherheitsrichtlinien erlassen, und letztendlich liegt die Entscheidung über die Durchführung von Flügen in der Verantwortung der Piloten. Die Sanierung der Hauptpiste und des Taxiway Bravo stellt eine bedeutende Verbesserung der Infrastruktur des Euroairports dar. Der neue Belag der Hauptpiste soll eine Lebensdauer von rund 30 Jahren haben, was eine langfristige Sicherstellung des reibungslosen Flugbetriebs gewährleistet.

Während der Spitzenzeiten waren bis zu 1000 Arbeiter mit 400 Maschinen gleichzeitig auf der Baustelle im Einsatz, ein Beweis für die Komplexität und den Umfang des Projekts. Bauleiter Marc Morlet betonte, dass das Erlebnis, auf der Piste zu stehen und die Fortschritte der Arbeiten zu verfolgen, etwas Besonderes war. Dennoch freut sich der Flughafen darauf, den regulären Flugbetrieb wieder aufnehmen zu können. Die Wiedereröffnung der Hauptpiste ist für den 20.

Mai geplant. Die Investition in die Sanierung ist nicht nur eine Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Der Euroairport ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Dreiländerregion. Die Modernisierung des Flughafens wird dazu beitragen, seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und seine Rolle als wichtiger internationaler Flughafen zu stärken.

Die Sanierung ist ein wichtiger Schritt, um den Euroairport für die zukünftigen Herausforderungen des Luftverkehrs zu rüsten





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