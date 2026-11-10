Euro Millions: Ziehung vom Dienstag bringt 131 Millionen Franken

Euro Millions: Am Dienstag gewann eine Person 131 Millionen Franken. Der Jackpot für die Ziehung am Freitag beträgt laut Swisslos 16 Millionen Franken.

Bei der jüngsten Ziehung von Euro Millions am Dienstag hat eine Mitspielerin oder ein Mitspieler insgesamt 131 Millionen Franken gewonnen. Die Lotterie, die in der Schweiz von Swisslos bekannt gegeben wurde, hat damit einen der höchsten Gewinne dieser Woche hervorgebracht. Der Gewinn geht an eine einzelne Person, deren Name nicht genannt wird.

Die richtige Gewinnkombination der Euro-Millions-Ziehung lautete 15, 18, 31, 37 und 41. Dazu kamen die Sterne 1 und 5. Wer alle fünf Zahlen und beide Sterne getroffen hat, erhält den Hauptgewinn.

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Wie die Ziehung und der Gewinn funktionieren

Die Ziehung von Euro Millions fand am Dienstag statt und führte zum Hauptgewinn von 131 Millionen Franken. Das Ergebnis wurde im Anschluss öffentlich gemacht, sodass Spielteilnehmende ihre Tippscheine prüfen konnten. Die Kombination aus fünf Zahlen und zwei Sternen entscheidet über die Höhe des Gewinns.

Der Jackpot wächst bei Euro Millions, solange er nicht geknackt wird. Die aktuelle Gewinnsumme setzt sich deshalb aus dem Ergebnis der Ziehung und dem bereits angesammelten Betrag zusammen. Die Verteilung auf die Gewinnklassen richtet sich nach den Regeln des Spiels.

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Swisslos hat die Gewinnzahlen und die Höhe des Hauptgewinns veröffentlicht. Die Lotteriegesellschaft informiert damit alle Spielerinnen und Spieler in der Schweiz über das Ergebnis der Ziehung. Für Gewinner gilt, dass sie ihren Anspruch nach den jeweiligen Vorgaben geltend machen müssen.

Jackpot für die Ziehung am Freitag

Für die nächste Ziehung am Freitag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken. Diese Summe hat Swisslos gemäss eigener Mitteilung bekannt gegeben. Der Jackpot startet nach dem Gewinn vom Dienstag also deutlich niedriger.

Spielerinnen und Spieler in der Schweiz können sich über die Verkaufsstellen von Swisslos beteiligen. Die Teilnahme ist an die Ziehung vom Freitag gebunden, sofern der Tippschein vor Annahmeschluss abgegeben wird. Wer den Jackpot knacken möchte, muss dieselbe Kombination aus fünf Zahlen und zwei Sternen treffen.

Euro Millions in Europa und der Schweiz

Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein. Die gemeinsame Lotterie verbindet damit mehrere europäische Märkte in einer Ziehung. Dadurch fallen die Jackpots in der Regel höher aus als bei rein nationalen Spielen.

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Für Spielerinnen und Spieler in der Schweiz und in Liechtenstein bedeutet das, dass sie an derselben Ziehung teilnehmen wie Tippende in den anderen Ländern. Die Gewinnzahlen gelten dabei für alle Teilnehmenden gleichermassen. Swisslos vertreibt das Spiel als Partner der europäischen Lotterie in der Schweiz.