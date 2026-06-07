EU will Sanktionen gegen Handel mit ukrainischem Getreide aus besetzten Gebieten verschärfen

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kündigt weitere Sanktionen gegen den Handel mit ukrainischem Getreide aus besetzten Gebieten an. Bereits wurden Organisationen und Personen sowie neun Schiffe sanktioniert. Die EU überwacht die Umsetzung und will Druck auf die russische Schattenflotte erhöhen.

Die Ukraine wirft Russland vor, im Zuge des sogenannten Getreideraub s Getreide aus den besetzten ukrainischen Gebieten zu beschlagnahmen und über Häfen sowie internationale Handel swege ins Ausland zu verkaufen.

Die Europäische Union will den Druck auf Netzwerke erhöhen, die am Transport und Handel dieser Güter beteiligt sind, so die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Sie verwies auf das Ende Mai verabschiedete 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland, das insbesondere auf die Umgehung bestehender Sanktionen abzielt. Im Rahmen dieses Pakets wurden bereits zwei in Drittstaaten registrierte Organisationen sanktioniert, die mit Schiffen der russischen Schattenflotte den Abtransport von gestohlenem ukrainischem Getreide organisiert haben sollen.

Zudem wurden fünf Personen auf die Sanktionsliste gesetzt, die an diesem Handel beteiligt sein sollen. Kallas kündigte an, dass weitere Sanktionen gegen den Handel mit ukrainischen Agrarprodukten aus besetzten Gebieten in Vorbereitung seien. Dabei werde geprüft, ob auch Vermittler und Käufer in Drittstaaten auf künftige Sanktionslisten aufgenommen werden können. Neue Sanktionen bedürfen jedoch der einstimmigen Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten.

Bereits jetzt stehen neun Schiffe unter Sanktionen, weil sie die wirtschaftliche Existenzgrundlage oder die Ernährungssicherheit der Ukraine gefährden. Die EU überwacht zudem die Sanktionsumsetzung in den Mitgliedstaaten und arbeitet gemeinsam mit der Europäischen Kommission, Partnerländern und der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation daran, die Aktivitäten der russischen Schattenflotte entlang ihrer gesamten Transportwege einzuschränken. Auslöser der parlamentarischen Anfrage war die italienische Europaabgeordnete Pina Picierno von der S&D-Fraktion. Sie wies unter anderem auf Lieferungen von mutmaßlich gestohlenem ukrainischem Getreide in den israelischen Hafen Haifa hin.

Kallas ging auf die Frage, ob solche Lieferungen mit dem EU-Israel-Assoziierungsabkommen vereinbar seien, nicht ein. Auch Ägypten war zuletzt in die Kritik geraten, nachdem dort Schiffe mit mutmaßlich aus besetzten ukrainischen Gebieten stammendem Getreide angelegt hatten





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