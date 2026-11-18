EU-Handelskommissar Maros Sefcovic verteidigt das komplette Vertragspaket vor Schweizer Journalisten. Die EU hofft auf eine einstimmige Zustimmung, um die Partnerschaft zu stabilisieren.

Die Europäische Union treibt ihre Verhandlungen mit der Schweiz derzeit mit einer deutlichen strategischen Verschiebung voran. Während in der Schweiz die Diskussionen in den nationalrätlichen Kommissionen noch andauern, hat sich die EU institutionell bereits einen Schritt weiter bewegt. Das Europäische Parlament ist für die kommende Woche zur Abstimmung über das gesamte Vertragspaket aufgerufen, wobei Experten eine breite Mehrheitsunterstützung im Parlament erwarten. Diese Dynamik markiert einen kritischen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen, da die Brüssel er Behörde nun aktiv um die Zustimmung der Schweiz er Bevölkerung wirbt und dabei auf eine gezielte diplomatische Offensive setzt.

Diplomatische Charmeoffensive in Brüssel

Um die Akzeptanz des Pakets zu erhöhen, hat die EU eine strategische Kampagne gestartet, die auf persönliche Bindungen und historische Parallelen abzielt. Der zuständige EU-Handelskommissar Maros Sefcovic nutzte eine Einladung an mehrere Schweizer Journalisten in Brüssel, um die Notwendigkeit der Zusammenarbeit unterstrich. In seinem Address betonte Sefcovic die Bedeutung von Verlässlichkeit in einer als unruhig empfundenen globalen Landschaft. Er führte aus, dass es in dieser Phase entscheidend sei zu wissen, auf wen man zählen kann und wer sich gegenseitig unterstützt.

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Sefcovic griff dabei auf eine metaphorische Sprache zurück, die auf die lange Verhandlungsgeschichte anspielt. Er erwähnte, dass man verschiedene Phasen durchlaufen habe, beginnend beim Versöhnungsfondue und landend beim Fondue der Freundschaft. Dieser Prozess sei zwar nicht immer einfach gewesen, doch er verdeutliche den Willen beider Seiten zur Annäherung. Die Botschaft war klar: Die Beziehung zwischen der EU und der Schweiz wird als logisch und natürlich angesehen, da beide Partner ähnliche Werte teilen.

Prinzipien und Gleichbehandlung als Kernforderung

Hinter der diplomatischen Rhetorik stehen konkrete inhaltliche Bedingungen, die für Brüssel unverhandelbar sind. Die Schweizer Regierung und viele Beobachter in europäischen Hauptstädten sehen die Schweiz nach wie vor als natürlichen strategischen Partner an. Diese Wahrnehmung basiert auf der Tatsache, dass die Schweiz und die EU in Fragen des Multilateralismus und der regelbasierten Weltordnung ähnlich ticken. Die EU möchte diese Partnerschaft gerne vertiefen, jedoch nur unter der Bedingung, dass eigene Prinzipien auf europäischer Seite nicht aufgegeben werden müssen.

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Zwei zentrale Elemente stehen dabei im Fokus der EU-Position. Erstens muss die Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten garantiert sein. Das bedeutet, dass EU-Unternehmen und Schweizer Unternehmen dort, wo die Schweiz am Binnenmarkt teilnimmt, mit langen und gleich langen Spiesen konfrontiert werden. Zweitens sollen neue Mechanismen für die Streitbeilegung eingeführt werden. Zusätzlich fordert die EU verbindliche Regeln für die dynamische Rechtsübernahme, um sicherzustellen, dass das Vertragsrecht mit der Weiterentwicklung der EU-Vorschriften Schritt hält.

Kritik am geplanten Aufspaltungsprozess

Eine massive Quelle der Unruhe in den Verhandlungen ist die geplante Aufspaltung des Vertragspakets in der Schweiz. Es wird erwartet, dass es in der Schweiz zu mehreren separaten Abstimmungen kommen wird. Dabei sollen über die Anpassung der bestehenden bilateralen Abkommen sowie über die neuen Verträge einzeln entscheiden. Maros Sefcovic äußerte sich hierzu klar ablehnend zur Fragmentierung. Er betonte, dass es sich um ein Paket handelt, das auch als solches behandelt werden soll.

Sefcovic verwies darauf, dass die drei neuen Abkommen über Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit auf ausdrücklichen Wunsch der Schweiz in die Verhandlungen aufgenommen wurden. Dennoch bestehe die Position der EU darauf, dass das gesamte Paket zusammengehört. Die Befürchtung in Brüssel ist, dass eine Ablehnung einzelner Teile, wie etwa des Stromabkommens, zum Scheitern des Ganzen führen könnte. Dies würde die gesamte Verhandlungsbasis destabilisieren.

Logik des Kerns und Zukunftsaussichten

Die Haltung der EU-Unterhändler wird durch die Aussagen von Richard Szostak untermauert, der vor dem zuständigen Parlamentsausschuss sprach. Szostak erklärte deutlich, dass es eine Logik mit einem zentralen Kern gibt. Dieser Kern besteht aus den bestehenden Abkommen, die zwingend in Kraft treten müssen, damit die übrigen Vereinbarungen in Kraft treten können. Wenn dieser Kern wirksam werde, gäbe es zusätzliche Optionen für die Zukunft.

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Ohne diesen Kern würden diese zusätzlichen Optionen jedoch nicht existieren. Die Charmeoffensive der EU gilt somit dem gesamten Paket, hat aber ein spezifisches Hauptaugenmerk. Die EU hofft insbesondere auf ein Update der bestehenden Bilateralen. Dies ist für Brüssel von größter strategischer Bedeutung, da diese Abkommen das Fundament der bilateralen Beziehungen bilden. Die EU-Reaktion auf die bevorstehende Schweizer Abstimmung wird daher maßgeblich von der Qualität dieses Updates abhängen.