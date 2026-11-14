EU-Vertragspaket: Schweizer Parlament verpasst Winter-Session 2027

Der Nationalrat plant Zusatzschichten, doch der Ständerat lässt das EU-Vertragspaket fallen. Volksabstimmung rückt auf 2028, während SVP-Leiter Manuel Strupler die Verzögerung begrüßt.

Das Schweizer Parlament wird das umstrittene EU-Vertragspaket in der aktuellen Wintersession nicht mehr abschließend verabschieden. Obwohl der Nationalrat unter seiner kommenden Präsidentin Katja Christ (GLP) bewusst zusätzliche Sitzungszeiten einplant, um die Beratungen voranzutreiben, scheitert das Vorhaben an der Struktur der zweiten Kammer. Der Ständerat hat keine Differenzbereinigungssitzung in seinen Kalender aufgenommen, was ein zeitnahes Ende der parlamentarischen Prozesse unmöglich macht.

Überladenes Programm verhindert Verhandlung

Katja Christ, die den Nationalrat ab Dezember präsidieren wird, bezeichnet die Wintersession als extrem reich befruchtet. Neben den Beratungen zum EU-Vertragspaket stehen auf der Tagesordnung die Budgetberatungen sowie die Wahlen des Bundesrates und des Bundesgerichts. Das Büro des Nationalrats hofft dennoch darauf, die Erstberatung bereits anfangs der dritten Woche der Session abzuschließen, um so viel Zeit wie möglich für die weitere Arbeit zu gewinnen.

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Trotz dieserambitionierten Ziele des Nationalrats bleibt das Gesamtpaket im Parlament hängen. Stefan Engler (Mitte), der Präsident des Ständerats, erklärt, dass sein Haus keine Kapazitäten mehr für die Differenzbereinigung der bilateralen Verträge habe. Er begründet dies mit der Überfüllung des Sessionsprogramms. Zu den dringenden Themen zählen die Armeefinanzierung und die aforementioned Wahlen, die priorisiert werden müssen. Daher wird der Ständerat nicht auf den Nationalrat warten und die Frage in den letzten Sessionstagen klären.

Keine Volksabstimmung im Jahr 2027 möglich

Die unvermeidliche Verzögerung hat weitreichende Konsequenzen für den demokratischen Prozess in der Schweiz. Da das Parlament das Vertragspaket nicht mehr in der Wintersession verabschiedet, scheidet eine Volksabstimmung im Jahr 2027 kategorisch aus. Dies bestätigen auch offizielle Stellen der Bundeskanzlei, die auf die gesetzlichen Fristen hinweisen. Wegen der eidgenössischen Wahlen im Herbst 2027 liegt der letzte mögliche Termin für eine Abstimmung dieses Jahres bereits im Juni.

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Dieser terminliche Horizont wird vom Parlament verpasst werden, sollte die Einigung über die EU-Verträge erst nach dem Winter stattfinden. Die logische Folge dieser Verschiebung ist, dass eine allfällige Volksabstimmung über das Vertragspaket frühestens im Jahr 2028 durchgeführt werden kann. Dieser neue Zeitrahmen verändert die politische Dynamik erheblich und verschiebt die direkte demokratische Mitentscheidung der Bevölkerung um ein ganzes Jahr.

SVP sieht Verzögerung als politische Notwendigkeit

Bei den Kritikern des Abkommens stößt die Verschiebung auf breite Zustimmung. Manuel Strupler, der Wahlkampfleiter der SVP, äußert sich erleichtert über die developments. Strupler betont jedoch, dass seine Freude nicht primär aus seiner Funktion als Wahlkampfmanager resultiert, sondern als Bürger der Schweiz empfunden wird. Er hält es für politisch höchst unseriös, das Paket ohne gründliche parlamentarische Beratung "durchzupfeifen".

Strupler argumentiert weiter, dass die Bevölkerung ausreichend Zeit benötigt, um sich über die gravierenden Auswirkungen eines Ja-Stimms zu den Verträgen zu informieren. Die Diskussion um das EU-Vertragspaket wird voraussichtlich den politischen Wahlkampf maßgeblich prägen. Diese Auseinandersetzung wird wahrscheinlich weit über das Wahljahr 2027 hinausgehen und die schweizerische Innenpolitik noch lange begleiten. Die politische Landschaft wird sich somit durch die Verlängerung des Diskussionszeitraums signifikant verändern.

Die politische Debatte verschiebt sich dadurch in einen längeren Zeitraum, in dem die Positionen der verschiedenen Parteien noch einmal neu justiert werden können. Während die Befürworter den Druck erhöhen, die Beratungen schnellstmöglich abzuschließen, nutzen die Gegner die Zeit für eine intensivere öffentliche Aufklärung und Mobilisierung. Die Rolle des Parlaments bleibt zentral, da jede weitere Verzögerung die Glaubwürdigkeit und die Legitimität des finalen Ergebnisses beeinflussen kann. Die kommenden Monate werden zeigen, wie effizient die beiden Kammern ihre Restkapazitäten für diese strategisch wichtige Frage nutzen werden.