EU-Verteidigungskommissar Kubilius fordert Reformen der europäischen Rüstungspolitik nach FCAS-Problemen

Andrius Kubilius plädiert für neue Instrumente in der EU-Rüstungspolitik. Angesichts der Schwierigkeiten beim FCAS-Projekt fordert er eine stärkere Integration und verweist auf Erfolge ziviler EU-Programme.

Der designierte EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius hat sich im Vorfeld seines Amtsantritts kritisch zur aktuellen Situation der europäischen Rüstungskooperation geäußert. Angesichts der massiven Herausforderungen und des drohenden Scheiterns des ehrgeizigen Future Combat Air System, kurz FCAS , forderte der litauische Politik er eine grundlegende Neuausrichtung der militärischen Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union.

In einem ausführlichen Interview mit dem enr-Netzwerk betonte Kubilius, dass die bisherige Struktur der europäischen Verteidigungsindustrie ineffizient sei. Die starke Fragmentierung, die primär darauf zurückzuführen ist, dass die Verteidigungspolitik nach wie vor in der alleinigen Kompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten liegt, behindere die Entstehung großer, schlagkräftiger Rüstungsprojekte. Ohne neue Instrumente und eine stärkere Zentralisierung der strategischen Planung wird Europa laut Kubilius auch in Zukunft Schwierigkeiten haben, gegen globale Wettbewerber zu bestehen. Das FCAS-Projekt gilt derzeit als das größte und finanziell anspruchsvollste Vorhaben der europäischen Verteidigungsgeschichte. Mit geschätzten Gesamtkosten im dreistelligen Milliardenbereich steht es exemplarisch für die Ambitionen der EU, eine eigene technologische Souveränität im Bereich der Luftkriegsführung zu etablieren. Dennoch ist das Projekt seit Monaten von internen Differenzen zwischen den beteiligten Nationen – insbesondere Frankreich, Deutschland und Spanien – geprägt. Die divergierenden Anforderungen der nationalen Streitkräfte an das System haben zu langwierigen Verhandlungen geführt. Während die Bundeswehr spezifische operative Parameter für ihren Luftraum benötigt, verfolgt Frankreich andere strategische Ziele. Dieser Interessenkonflikt hat den Fortschritt des Projekts massiv verlangsamt und Zweifel an dessen politischer Machbarkeit genährt. Die Vision eines integrierten Systems, bei dem ein bemanntes Kampfflugzeug in einem komplexen Verbund mit verschiedenen Drohnentypen agiert, bleibt zwar technologisch revolutionär, doch die organisatorische Umsetzung stößt an ihre Grenzen. Um zukünftige Projekte dieser Größenordnung erfolgreicher zu gestalten, schlägt Kubilius eine stärkere Anlehnung an bewährte europäische Modelle aus dem zivilen Bereich vor. Er verwies dabei explizit auf Erfolgsgeschichten wie das globale Navigationssystem Galileo und das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Diese Projekte belegen eindrucksvoll, dass eine gemeinsame Finanzierung, Planung und industrielle Umsetzung möglich ist, sofern der politische Wille zur Kooperation vorhanden ist und ein einheitlicher Rahmen für die Projektdurchführung existiert. Der neue Kommissar möchte diese Erfahrungen nutzen, um den europäischen Verteidigungssektor widerstandsfähiger zu machen. Es gehe nicht darum, Schuldige für den aktuellen Stillstand bei FCAS zu suchen, sondern aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Die Verteidigung Europas dürfe kein Flickenteppich aus nationalen Einzelinteressen bleiben, sondern müsse zu einem echten europäischen Kraftakt werden, der technologische Innovation und strategische Unabhängigkeit miteinander verbindet, um den sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen zu sein





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