Die EU-Kommission bestraft die Duftstoffhersteller Firmenich, Givaudan und IFF wegen illegaler Preisabsprachen. Die Bußgelder belaufen sich auf über 470 Millionen Euro.

Die Europäische Kommission hat ein schwerwiegendes Kartellvergehen in der Duftstoffindustrie geahndet und gegen die Marktführer strukturell hohe Geldbußen verhängt. Die Wettbewerbsbehörde bestraft die Schweizer Hersteller Firmenich und Givaudan sowie das US-Unternehmen International Flavors & Fragrances (IFF) wegen gemeinsamer Preisabsprachen. Die Summe der verhängten Sanktionen übersteigt die Marke von 470 Millionen Euro deutlich, was die Schwere des Vorwurfs unterstreicht.

Illegaler Austausch sensibler Preisdaten

Den Ermittlungen der Kommission zufolge haben die drei global dominierenden Anbieter zwischen 2019 und 2023 kontinuierlich sensible Informationen über Preise, Kosten und andere wirtschaftlich relevante Daten ausgetauscht. Durch diesen systematischen Abgleich ihrer strategischen Pläne haben sie den freien Wettbewerb auf dem Markt künstlich eingeschränkt. Die EU-Kommissarin Teresa Ribera kritisierte scharf, dass diese Praktiken wahrscheinlich dazu geführt haben, dass Verbraucher in ganz Europa einen höheren Preis für ihre alltäglichen Wocheneinkäufe bezahlen mussten.

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Geschäftspartner Unilever stand im Fokus

Die Kartellabsprachen betrafen nicht nur interne Unternehmensdaten, sondern erstreckten sich auch auf geschäftliche Beziehungen zu großen Abnehmern. Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, teilten sich die Unternehmen untereinander Informationen über ihre Interaktion mit dem weltweit größten Kunden im Bereich der Duftstoffe für Konsumgüter. Diese identifizierte Gesellschaft ist Unilever. Durch den Austausch dieser spezifischen Daten konnten die Hersteller das Preisgefüge auf dem Markt koordinieren und potenzielle Preiskämpfe mit diesem Großkunden vermeiden.

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Marktdominanz in Kosmetik und Hygiene

Die Bedeutung der betroffenen Unternehmen für die europäische Wirtschaft ist enorm, da sie zusammen etwa die Hälfte des europäischen Duftstoffmarktes bedienen. Dieser Markt hat ein Gesamtvolumen von mehr als 4 Milliarden Euro. Die von den Herstellern entwickelten Duftstoffe und Kompositionen finden sich in einer Vielzahl von Produkten wieder, die jeder Bürger regelmäßig nutzt. Dazu gehören nicht nur klassische Parfüms, sondern auch Kosmetika, Waschmittel und verschiedene Reinigungsprodukte für den Hausgebrauch.

Ende der Absprachen durch behördliche Durchsuchungen

Die rechtswidrigen Praktiken dauerten bis zu einem Wendepunkt im Jahr 2023 an, als die EU-Kommission unangekündigte Durchsuchungen in den Geschäftsräumen der betroffenen Firmen durchführte. Erst diese unmittelbare behördliche Intervention führte dazu, dass die Unternehmen die illegalen Absprachen beendeten. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen kooperierten die Konzerne eng mit den Wettbewerbsbehörden. Die Kommission würdigte diese Zusammenarbeit im Rahmen der Festsetzung der Bußgelder als mildernumstand, obwohl die Schädigung der Kunden durch die hohen Kosten bereits eingetreten war.