Unterhändler des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich auf Regeln geeinigt, um die Produktion von Arzneimitteln leichter mit öffentlichen Geldern zu unterstützen. Dies soll helfen, Engpässe bei lebenswichtigen Medikamenten wie Antibiotika und Schmerzmitteln zu bekämpfen.

Im Kampf gegen Engpässe bei lebenswichtigen Medikamenten in der EU haben sich Unterhändler in Brüssel auf Regeln geeinigt, um die Produktion von Arzneimitteln leichter mit öffentlichen Geldern unterstützen zu können.

Das teilten die Vertreter des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten mit. Menschen in Europa konnten in den vergangenen Jahren manche Medikamente zeitweise nicht mehr in der Apotheke kaufen. Betroffen waren etwa Schmerzmittel, Antibiotika oder Fiebersäfte für Kinder.

«Die Patienten sollten sich keine Sorgen darüber machen müssen, ob wichtige Arzneimittel wie Antibiotika in ihrer Apotheke oder ihrem Krankenhaus verfügbar sind», teilte der zyprische Gesundheitsminister, Neophytos Charalambides, mit. Sein Land hat derzeit die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Unterhändler Regeln Medikamenten Engpässe Unterstützung Produktion Öffentlichen Geldern Unterstützung Medikamenten Engpässe Unterstützung Produktion Öffentlichen Geldern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cannabis und Straßenverkehr 2026: Grenzwerte, Regeln und RechtePsychoaktives Hauptcannabinoid der Cannabispflanze

Read more »

Regeln für Überlastung touristischer Inseln nach Griechenland - Kritiken und KonsequenzenDie griechische Regierung hat neue Regeln für die Förderung des Tourismus in den besonders frequentierten Inseln angekündigt. Kern der Maßnahmen ist die Einteilung der Regionen nach ihrer touristischen Belastung und Einschränkungen für Neubauten in jenen Gebieten. Auch um die Umweltbelastung und das Überdenken von Traditionen bei der Animals in tourism and hotelsitze vorzugehen, beläuft sich unter anderem auf die Begrenzung von Neubauten in den nächsten 25 Metern am Meer, wie im Text zu lesen ist.

Read more »

Regeln für Überlastung touristischer Inseln nach Griechenland - Kritiken und KonsequenzenDie griechische Regierung hat neue Regeln für die Förderung des Tourismus in den besonders frequentierten Inseln angekündigt. Kern der Maßnahmen ist die Einteilung der Regionen nach ihrer touristischen Belastung und Einschränkungen für Neubauten in jenen Gebieten. Auch um die Umweltbelastung und das Überdenken von Traditionen bei der Animals in tourism and hotelsitze vorzugehen, beläuft sich unter anderem auf die Begrenzung von Neubauten in den nächsten 25 Metern am Meer, wie im Text zu lesen ist.

Read more »

Griechenland: Neue Regeln gegen Massentourismus auf InselnAthen zieht die Reissleine: Neue Regeln für Regionen wie Rhodos, Santorini oder Mykonos sollen Ansturm und chaotischen Hotelbau verhindern.

Read more »