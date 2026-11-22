Die Europäische Union und die Schweiz lehnen den Abschlussentwurf der Weltklimakonferenz in Antalya strikt ab, da fossile Brennstoffe nicht erwähnt werden. Dies führt zu einer diplomatischen Krise.

Die Europäische Union und die Schweiz haben den vorliegenden Abschlussentwurf der Weltklimakonferenz in Antalya offiziell zurückgewiesen. Die Diplomaten begründen diese ablehnende Haltung damit, dass der Text den aktuellen Klima-Notstand nicht annähernd widerspiegle. Besonders kritisch wird die vollständige Auslassung fossiler Brennstoffe gesehen, die als Haupttreiber des menschengemachten Klimawandels identifiziert werden.

Ablehnung durch EU-Delegation und Schweiz

Ein Sprecher der EU-Delegation erklärte mit scharfer Sprache, dass die Europäische Union kein Abschlusspapier unterstütze, das fossile Brennstoffe ausklammere. Die Delegation würde keine Verhandlungen akzeptieren, die einen Rückschritt für die Klimapolitik darstellen. Zudem werde keine COP-Tagung hingenommen, die fossile Brennstoffe durch Greenwashing verschönere. Da die Entwürfe der Abschlusserklärung der Dringlichkeit der Lage nicht gerecht würden, sei eine Annahme durch Brüssel unmöglich. Auch die Schweizer Delegation lehnt den Entwurf kategorisch ab. Ein Sprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die Schweiz die sogenannte Cover Decision nicht unterstütze.

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Diplomatischer Tiefpunkt und geplatzte Einigungen

Dieser gemeinsame Widerstand der größten Wirtschaftsbünde markiert einen historischen Wendepunkt auf dem Gipfel. Vorangegangen waren rund zwei Wochen zunehmend zäher und konfliktreicher Verhandlungen zwischen den fast 200 teilnehmenden Staaten. Bis in den Sonntag hinein wurde um zentrale Fragen gerungen, insbesondere um die verbindliche Abkehr von Kohle, Öl und Gas. Eine Einigung bestand hierbei eigentlich bereits vor drei Jahren in Dubai. Die Ölstaaten, insbesondere Saudi-Arabien, wollten diese Verpflichtung jedoch nicht bekräftigen. SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann stuft den Ausgang als Tiefpunkt der UNO-Klimadiplomatie ein. Dies geschehe im ersten Jahr, in dem definitiv klar ist, dass das 1,5-Grad-Ziel von Paris nicht mehr erreichbar ist.

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Konkrete Streitzustände über Ziele und Gelder

Neben der grundlegenden Frage der fossilen Energieträger gab es weitere unverrückbare Positionen der skeptischen Staaten. Knackpunkte waren auch ein neues Ziel zur beschleunigten Elektrifizierung sowie der strittige Streit über die Auszahlung versprochener Hilfsgelder an bedürftige Entwicklungsländer. Die Verhandlungsleitung unter dem Konferenzpräsidenten Murat Kurum hatte den Delegierten erklärt, dass sie nach der Veröffentlichung des Entwurfs am frühen Sonntagmorgen Zeit zur Prüfung benötigen würden. Dieser Entwurf wurde ungefähr 32 Stunden nach dem eigentlich vorgesehenen Ende der Konferenz am Freitag vorgelegt.

Auswirkungen auf die globale Klimapolitik

Die Zurückweisung durch die EU und die Schweiz stellt den Klimagipfel damit vor dem Scheitern. Die Ablehnung durch diese einflussreichen Akteure schwächt die Legitimität des finalen Textes erheblich. Für die betroffenen Entwicklungsländer bedeutet der Ausfall von Hilfsgeldern und das Fehlen verbindlicher Ziele eine zusätzliche Belastung in der Anpassung an die Klimakrise. Ohne eine Einigung der großen Blöcke bleibt der internationale Klimaschutz vorerst in einer Sackgasse stecken, was die langfristigen Erfolgsaussichten der UNO-Klimaprozesse drastisch gefährdet.